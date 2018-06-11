G7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdü

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ABD Başkanı Donald Trump, gergin biten G7 zirvesi sonrası Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamayla kendisini eleştiren en yakın müttefiklerine ateş püskürdü. Ev sahibi Kanada'ya sert eleştiriler yönelten Trump'ın zirve sonunda ortak bildirgeden çekilmesi ile, zirvedeki dünya liderleri söz dalaşına girmişti.

Trump, "Üzgünüm, ne arkadaşlarımız ne de düşmanlarımıza ticarette bizden faydalanmalarına daha fazla izin veremeyiz. Amerikalı çalışanlar önceliğimiz olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin kendisini "ticaretten söküp atmak" isteyen ülkeleri korumak adına neredeyse Nato'nun tüm mali yükünü üstlendiğini öne süren Trump "artık değişim zamanı" mesajını paylaştı.

Zirvede özellikle ticaret alanındaki anlaşmazlıklar giderilememişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ....And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Haziran 2018

G7 liderleri ağız dalaşına girdi

G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu.

AB bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD'nin çelik ve alüminyum ihracatıyla ilgili gümrük vergileri konusundaki görüş ayrılıklarının üzeri, ortak sonuç bildirgesinde kapatılmak istendi.

Kanada Başbakanı: Kimse bizi sindiremez

Ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'la gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak bu ülkeye 1 Temmuz'da yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi.

Trudeau, "Kanadalılar kibar ve makuldür ama bizi kimse sindiremez" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği Singapur'daki zirve için Kanada'dan erken ayrılan Trump ise Trudeau'nun yeni gümrük vergisi açıklamasını eleştirdi ve ABD'li yetkililere ortak anlaşmayı imzalamama talimatı verdi.

Trump Twitter'dan yayımladığı mesajında "Trudeau'nun çok onursuz ve zayıf olduğunu" söyledi.

Trudeau'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Kanada liderinin Trump'la hem özel hem de kamuoyu önündeki görüşmelerinde ona söylediklerinin dışında yeni hiçbir şey söylemediği belirtildi.

Zirvenin ardından G7 liderlerinin peş peşe açıklamalarla ABD'ye tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın kararını "üzücü" olarak nitelerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası işbirliğinin "öfkeli ve düşüncesizce yapılmış" açıklamalarla sağlanamayacağını söyledi.

Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ise, Trump'ın öfkeli davranışlarını tiye alarak "Donald, bir daha telefonundan aptalca bir şey yazacak gibi olduğunda telefonunu yok edelim, kapiş?" ifadelerini kullandı.

Bu arada zirvede ABD ile diğer ülkeler arasında ticaret dışındaki alanlarda da anlaşmazlıklar yaşandı.

İklim değişikliği, İran ve İsrail-Filistin sorunu başlıkları bunların başında geliyor.

Öte yandan Macron, bir sonraki G7 Zirvesi'nin gelecek yıl Fransa'nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı.