Çocuklarının okul gezilerine para bulamayan annenin imdadına Twitter yetişti

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Almanya'da tek başına 4 çocuğunu büyüten bir anne, çocuklarının okul gezileri için gereken parayı ödeyemediği için duyduğu üzüntüyü Twitter'da paylaşınca, geçim sıkıntısı çeken anne için 14 bin euro para toplandı.

Twitter'daki kullanıcı adı Tschudith@Chaosundich olan anne dün paylaştığı mesajda, binlerce kişinin verdiği desteğe "Gelen bir sürü sevgi dolu söz nedeniyle ağlıyorum" dedi.

Gerçek adı ve Almanya'da nerede yaşadığı açıklanmayan anne, ilk Twitter mesajında çocuklarının okul gezisi için 750 euro gerektiğini yazmıştı.

35 yaşındaki pediatri hemşiresi, bu mesajında kullanıcıların çeşitli amaçlar için küçük miktarlar bağışlayarak para topladığı bir (crowdfunding) internet sitesinden bahsetmedi. Ancak mesaja verilen çok sayıda mesajda bu yöntemi kullanması önerildi.

Mesajda 3 çocuğunun okul gezileri için yüzlerce euro gerektiğini belirten bekar anne, bir çocuğunun yelken gezisine, diğerinin de Alpler'e yapılacak bir geziye gitmesi gerektiğini ve yaz tatilindeki kreş masrafı için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cuma gecesi attığı mesajda "Evde kalmaları gerektiğini söylemek için doğru zaman ne? Ağlamak istiyorum" diyen hemşireye, haftasonu boyunca destek mesajları ve bağış yağdı.

@Chaosundich tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 350,- Euro Schullandheim K2,

250,- Schullandheim K1,

200,- Euro Ferienbetreuung K3 und K2. Zahlbar bis nächster Woche. Zugestellt und informiert heute.



Wann ist der richtige Zeitpunkt Ihnen mitzuteilen, dass sie wohl Zuhause bleiben müssen?



Ich möchte weinen. — Tschudith (@Chaosundich) 8 Haziran 2018

Hemşire Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Twitter mesajını para toplamak için değil, üzüntüsünü paylaşmak için yazdığını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Uzun yaz tatilleri birçok anne baba için daha fazla mali yük anlamına geliyor.

Hemşire, leetchi.com adlı para toplama sitesinde, eski kocasından pek bir yardım olmadan 4 çocuğunu büyütmeye çalıştığını belirtirken, "çok duyarlı, duygusal ve içinden geldiği gibi davranan" küçük bir erkek çocuğu olduğunu, "karakterini değiştiremeyeceğini, ancak ilerde büyüyüp anlayacağını" söyledi.

Kreşin yaz tatilinde bakım saatlerini azaltması nedeniyle ek işinden de olduğunu belirten hemşire, "Babaları çocukları en son Paskalya'da almıştı. Ondan önce de bir kez daha. Asla geceleri ya da benim çalıştığm saatlerde almadı. Sadece minimum bakım hücreti ödüyor" dedi.

Hemşireye atılan destek mesajlarından birinde Charlotte Obermeier, "İnternekt harika, bir annenin, bir pediatri hemşiresinin çocuklarının okul gezilerini ödeyemeyecek para almaması bir utanç" dedi.

@MissCharlez tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Das Internet ist toll <3



Aber: Dass eine alleinerziehende Mutter, von Beruf Krankenpflegerin, nicht genügend Lohn bekommt um Klassenfahrten zahlen zu können, ist ein Schande. https://t.co/OIGirll9qu — Charlotte Obermeier (@MissCharlez) 10 Haziran 2018

Bir başka kullanıcı bağışların 20 bin euronun altında olması durumunda vergi ödemesi gerekmediğini söylerken, bir başka destek mesajında "İhtiyacım olmayan birkaç euroyu bağışladım ve bütün bir gün bu kadar çok insanın katkıda bulunmasının keyfini yaşadım" dedi.