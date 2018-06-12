SABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede el sıkıştı.
Donald Trump ve Kim Jong-un'un el sıkıştığı an
- 12 Haziran 2018
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