Trump Kim: The moment they shook hands
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Donald Trump ve Kim Jong-un'un el sıkıştığı an

  • 12 Haziran 2018

SABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede el sıkıştı.