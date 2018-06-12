Yunanistan'da savunma bakanı ve ana muhalefet 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' anlaşmasına karşı

Telif hakkı Reuters Image caption Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile aralarında 27 yıldır süren bu ülkenin adı ile ilgili sorunu çözdüklerini açıkladı. Atina ve Üsküp arasında varılan anlaşmanın ardından, Makedonya'nın adı "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilecek. Ancak Yunanistan'da Savunma Bakanı Panos Kammenos ve ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Kiryakos Miçotakis anlaşmaya karşı çıkıyor.

Başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret ederek, anlaşma hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Çipras, "son derece olumlu bir anlaşma" olarak nitelediği uzlaşma için "En önemlisi, komşularımızın anayasada yapacakları değişikliklerdir" dedi.

"Tarihi bir adım attık" diyen Çipras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşma ile Yunan kültürü ve tarihinin bir parçası olan antik Makedonya ile kuzey komşumuzun tarihi birbirinden ayrıldı. Komşularımızın bu tarihi mirasımızı benimsemeye çalışması iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyordu. Anlaşma hem ikili ilişkilerimizin için iyi, hem de Balkan ülkelerinin ve halklarının yararına olacaktır."

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de bir basın toplantısı düzenleyerek anlaşma hakkında bilgi verdi. Zaev, anlaşmanın ülkesinin etnik ve kültürel kimliğini muhafaza ettiğini söyledi.

İki başbakanın hafta sonuna kadar bir araya gelerek resmi anlaşmayı imzalayacakları açıklandı.

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi, Birleşmiş Milletler'in taraflara önerdiği 5 seçenekten biriydi.

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Makedonya Anayasası'nda değişiklikler yapılacak

Yunanistan, Makedonya'dan, anayasasında da bazı düzenlemeler yapmasını talep etmişti.

Varılan anlaşma sonrası, Makedonya Anayasası'nda "komşu ülkelerden toprak talep etmeye" gönderme yapan bazı maddelerin de değiştirilmesi bekleniyor.

Anayasasında yapacağı değişikliklerle Üsküp yönetimi, "yeni adının ülke içinde ve uluslararası ilişkilerde resmi belgelerde kullanılması ile "komşu ülkelerden toprak talebi çağrıştıran" maddelerin ve "Makedon azınlığı" gibi ibarelerin çıkarılması dahil bazı düzenlemeler yapmakla yükümlü olacak.

Makedonya vatandaşlarının salt "Makedon" değil, "Kuzey Makedonya vatandaşları" olarak tanımlanmaları ve kimliklerinin bu isimle değiştirilmesi gibi değişiklikler de anlaşmanın öngördüğü maddeler arasında.

Ayrıca "Makedon" dilinin "Slav dilleri ailesine" ait olduğu ve Helence (Yunanca) konuşan Antik Makedonya ile ilgisi olmadığına da atıfta bulunulacak.

Savunma Bakanı ve ana muhalefet anlaşmaya karşı

Öte yandan, Yunanistan'da hükümetin küçük ortağı milliyetçi Bağımsız Helenler Partisi'nin lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos "İçinde Makedonya adının geçeceği hiçbir isim anlaşmasını kabul etmeyeceğini" açıkladı.

Panos Kammenos, parlamentoda yapılacak oylamada ret oyu kullanacağını duyurdu. Ancak Kammenos bu görüş ayrılığının hükümetten çekilecekleri anlamına gelmediğini de söyledi.

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Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis de varılan mutabakatı "kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdi. Miçotakis, anlaşmanın Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.

"Makedon dili" ve "Makedon milliyeti" gibi kavramların kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Miçotakis, konuyu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan randevu istedi ve Başbakan Çipras'tan anlaşmayı imzalamamasını istedi.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının imzalarının ardından anlaşma önce Makedonya Parlamentosu'nda oylanacak. Sonra ise Ekim ayında Makedonya'da halk oylamasına sunulacak. Ardından Yunanistan Parlamentosu'nda oylama yapılacak. Ret sonucu halinde anlaşma "yok hükmünde" sayılacak.

Makedonya'ya NATO ve AB üyeliği yolu

Yunanistan, Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan Makedonya Cumhuriyeti'nin, antik Makedonya tarihiyle hiçbir ilgisi olmadığı gerekçesiyle, "adından vaz geçmesini" talep ediyordu.

Atina yönetimi bu nedenle Makedonya'nın NATO ve AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını veto etmişti.