Kuzey Kore medyası: Kim, Trump'ın Beyaz Saray'a davetini kabul etti

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ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi buluşmanın yankıları sürüyor. Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Trump'ın Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet ettiğini bildirdi.

Trump'ın teklifini kabul eden Kim de, onu Pyongyang'a davet etti.

Devlet medyası, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar koşullarını sağladığı gerekçesiyle liderleri Kim'e övgüler yağdırdı. Zirvenin ABD ile düşmanlıkları bitirecek yolun başlanbgıcı olduğu görüşü de manşetlerde baskın çıktı.

Çarşamba günü Trump da, Kim'le 'tarihi' bir görüşme yaptıklarını ilan etti.

Telif hakkı EPA Image caption Kore medyasında Singapur zirvesinden çıkan ortak metin paylaşıldı.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Dünya olası bir nükleer felaketten büyük bir geri adım attı. Füze denemeleri ve araştırmaları artık olmayacak. Teşekkürler Kim!" ifadelerini kullandı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Haziran 2018

Öte yandan zirve, Kuzey Kore lideri Kim'e yönelik bir diplomatik darbe olarak da görüldü.

Kim, ortak bir bildiride nükleer silahsızlanma taahhütlerini tekrarladı.

Trump ise bunun karşılığında Kuzey Kore ile "savaş oyunlarına son vereceklerini" söyledi. Bu da Güney Kore ile yürüttüğü askeri tatbikatlara son vereceği anlamına geliyor.

Bu tatbikatlar uzun süredir Pyongyang'ın tepkisini çekiyordu.

Telif hakkı Reuters Image caption ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları Kuzey Kore'nin tepkisini çekiyordu.

Bazı yorumcular zirvede nükleersizleştirmeye ilişkin yeni ya da somur bir adım olmadığını vurguluyor. Nitekim iki liderin imza attığı bir sayfalık metinde de nükleersizleşme taahütünün yaşama nasıl geçeceği alaşılmıyor.

Zirvenin hem Trump hem Kim'e "çok istedikleri medya ilgisini verdiğini" söyleyenler de var.

Trump'ın açıklamalarına göre Kim, "büyük bir nükleer deneme tesisini yok edecek". Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar da uygulanmaya devam edecek.

Ancak Trump bunları en kısa sürede kaldırmayı umduklarını söylüyor.