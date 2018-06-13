Telif hakkı Getty Images Image caption Nike bir ABD şirketi olarak İranlı oyunculara krampon veremeyeceğini söylüyor.

Amerikan spor giyim devi Nike, ABD'nin ambargoları nedeniyle Dünya Kupası öncesi İran Milli Takımı'na krampon vermeyi durdurduğunu açıkladı.

Karar İranlı oyuncuları öfkelendirdi. İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz ise FIFA'dan oyuncularına "yardımcı" olmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmişti.

Trump, 2015'te anlaşmanın imzalanmasının ardından yumuşatılan ekonomik ambargoların yeniden yürürlüğe sokacaklarını söylemişti.

Bunun ardından bazı büyük şirketler İran'daki faaliyetlerini askıya alacaklarını duyurmuştu.

Nike'tan yapılan açıklamada, "ABD ambargoları uyarınca Nike bir Amerikan şirketi olarak İranlı oyunculara krampon veremez" denildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kurallarına göre ekonomik ambargoları ihlal eden şirketlere ağır para cezaları veriliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz (ortada) FIFA'dan 'yardım' istedi.

Daha önce Portekiz Milli Takımı ve Real Madrid'i de çalıştıran Queiroz, "Futbolcular malzemelerine alışır. Bunları önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değil. Biz sadece teknik adamlar ve futbolcularız. Bu tür konulara karışmamalıyız. FIFA'dan bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

'Ulusal gurur'

Bazı İranlılar "No to Nike- Nike'a hayır" etiketiyle sosyal medyada tepki kampanyaları başlattı.

Bir Twitter kullanıcısı "İran, İsrail ile maç yapmayı reddedince siyasi müdahale, ama Nike İranlı oyunculara krampon vermeyi reddedince FIFA tek bir şey söylemiyor" dedi.

Çok paylaşılan bir videoda da diş hekimi olduğunu söyleyen İranlı bir adam Nike marka ayakkabılarını çöpe atıyor ve şirketin kararını "halkıma ve tüm futbolseverlere hakaret" diye tanımlıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption İranlı orta saha oyuncusu Saeid Ezatolahi de geçen hafta basına Nike kramponlar giyerken konuşmuştu.

Ancak bazı İranlılar da bir Amerikan şirketi olan Nike'ın başka bir seçeneği olmadığını vurguladı.

Bir Twitter kullanıcısı "Nike özel bir şirket ve tek amacı hissedarlarını tatmin etmek. Ekonomik cezalardan korkup İran'a krampon desteğini çekmeleri normal" dedi.

İran Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıkları sırasında başka sorunlar da yaşadı.

İran Milli Takımı, Yunanistan ile oynanacak hazırlık maçının Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim yüzünden iptal edilmesinden sonra Yunan Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya aldı.

Kosova'yla yapılacak hazırlık maçı da iptal edildi.