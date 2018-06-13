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2026 Dünya Kupası'nı ABD, Kanada ve Meksika ortaklaşa düzenleyecek.

İlk kez üç ülke birden turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası'nın diğer ev sahibi adayı Fas'tı.

3 Kuzey Amerika ülkesi 134, Fas 65 oy aldı.

2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 32 yerine 48 takım mücadele edecek.

34 gün sürecek turnuvada 80 maç oynanacak.

Daha önce hem Meksika (1970 ve 1986) hem de ABD (1994) Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmışlardı.

Kanada ise 2015'te Kadınlar Dünya Kupası'nı organize etmişti.