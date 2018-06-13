Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz oranını 0,25 puan artırdı

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Amerikan Merkez Bankası (FED), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını 0,25 puan artırdı ve faiz aralığını yüzde 1.75-2 aralığına yükseltti.

Oy birliği ile alınan artırım kararı ile 2015 yılından bu yana yedinci kez faizler yükseltilmiş oldu.

FED yetkililerinin çoğunluğu bu yıl içinde tahminlerin üzerinde bir şekilde iki kez daha faiz artırımı beklediklerini söylüyor.

Karar, ABD işsizlik rakamlarının son 20 yılın en düşük seviyesinde çıkması sonrası Washington'da yapılan iki günlük toplantı sonrası geldi.

Faiz artırımı kararı, ABD ekonomisinin istikrarlı şekilde güçlenmeye devam ettiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Faiz artırımı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler tarafından da yakından izleniyor. Artırım kararı, ABD varlıklarının getirisinin yükselmesine neden olması ve bunun sonucunda da Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda yatırımları bulunan yatırımcıların, bu varlıklarını satıp ABD'de alım yapmaya yönelmesi sonucunu doğuruyor.

Türkiye, Brezilya ve Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki döviz kuru artışları da bu artırımların sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

FED'in faiz artırım kararı sonrası dolar/TL 4.65'li seviyelerde seyrediyor.