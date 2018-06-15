Boris Becker: Diplomatik dokunulmazlığım var, yargılanamam

Telif hakkı Reuters Image caption Boris Becker

İflas edip kupalarını satışa çıkaran eski Alman tenis şampiyonu Boris Becker, Nisan sonunda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin AB nezdindeki kültür ve spor ataşeliğine atandığını söyledi. Becker, diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu için artık yargılanamayacağını iddia etti.

3 kez Wimbledon şampiyonu olan Becker'ın bu iddiası İngiltere'de Yüksek Mahkeme'nin dava kayıtlarına geçirildi.

Bu aşamadan sonra hukuki sürecin nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.

Geçen yıl Londra merkezli Arbuthnot Latham & Co bankasının 3 milyon 100 bin sterlin alacağı için açtığı davada mahkeme Becker'in iflasına karar vermişti.

Daha sonra eski ortaklarından Hans Dieter Cleven da 30 milyon sterlinlik alacağı için Becker'e dava açmıştı.

17 yaşında Wimbledon'ı kazanarak turnuva tarihindeki en genç şampiyon olan ve kariyerinde altı grand-slam şampiyonluğu bulunan ünlü tenisçi, eski eşi ve sevgilisine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlar ve Nijerya'da yaptığı başarısız yatırımlar nedeniyle iflas etmişti.

'Spor ataşeliğinden gurur duyuyorum'

Avukatları, diplomat olarak kaldığı sürece Becker hakkında hukuki kovuşturma yapılamayacağı görüşünde.

Becker de, hakkında açılan davaların haksız olduğunu ve diplomatik dokunulmazlığının "bu maskaralığa" son vereceğini savunarak, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nin beni ataşe olarak atamasından çok gurur duyuyorum. Spor, Afrika'da çok önemli ve hızla evrensel bir dile dönüşüyor" dedi.

İflas eden efsane tenisçi Boris Becker kupalarını satışa çıkardı