İtalya'nın limanlarını kapadığı 629 göçmen günler sonra İspanya'ya ulaştı

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Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan 629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisi, İtalya'nın göç karşıtı yeni hükümeti tarafından geri çevrilmesinden yaklaşık bir hafta sonra karaya, İspanya'nın Valencia limanına ulaştı. İtalya'nın göç karşıtı yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini bu gelişmeyi "Artık Avrupa'nın paspası değiliz" sözleriyle kutladı.

Geçen hafta Cumartesi ve Pazar günleri Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri taşıyan Aquarius, en yakın limanlar olan İtalya ve Malta'nın limanlarını açmaması üzerine denizde mahsur kalmış, kriz ancak İspanya'nın yeni sosyalist hükümetinin devreye girmesiyle çözülebilmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, deniz ortasında mahsur bırakılan gemide "insani bir felaket" yaşanmasını önlemek adına Valencia limanını açacaklarını söylemişti.

Aquarius'un taşıdığı 629 göçmenin bir kısmı İtalyan donanmasına ait iki gemiye alınmış ve bu 3 gemi birlikte geçen Salı akşamı Valencia'ya doğru yola çıkmıştı. Yaklaşık 1500 km'lik yolculuk boyunca hava şartlarının kötüleşmesi ve 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle gemiler zaman zaman rota değiştirmek zorunda kalmıştı.

Aquarius'u işleten SOS Mediterrenee yardım örgütünün bu sabah yayımladığı bir videoda, günler sonra karayı gören göçmenlerin sevinçle şarkı söyleyip dans ettiği görülüyor.

Gemide yardım çalışmalarına katılan Sınır Tanımayan Doktorlar derneğinin İtalya birimi başkanı Claudia Lodesani de İspanya hükümetine ve sivil toplumuna destekleri için teşekkür etti. Lodesani, göçmenlerin en yakın limana kabul edilmesi yerine günlerce denizde kalmaya zorlanmasını ise eleştirdi ve "Aquarius'u Valencia'ya kadar yollamak insanlık dışıydı" dedi.

Lodesani, İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarına karşı tavrıyla ilgili olarak da "Akdeniz'de ihtiyaç oldukça biz de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Seçim kampanyası döneminde göç karşıtı vaatlerde bulunan ve işbaşına gelir gelmez de bu meseleye öncelik vereceğini söyleyen Salvini ise Aquarius'un İspanya'ya gitmesini coşkuyla kutladı. Salvini sosyal medyaya yazdığı mesajda, "Aquarius İspanya'ya ulaştı. İlk kez Libya'dan kalkan ve İtalya'ya doğru gelen bir gemi başka bir ülkenin limanına yanaştı: Bu, artık bir şeylerin değişmekte olduğunun, Avrupa'nın paspası olmadığımızın göstergesidir" dedi.

Telif hakkı EPA Image caption İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarına karşı tavrıyla biliniyor.

L'Espresso'dan İtalyanlara: Hangi taraftasınız?

Öte yandan İtalya'da özellikle sol kesimlerden yeni hükümetin göçmenleri taşıyan sivil toplum örgütü gemilerine kapıların kapanmasına tepki gelmeye devam ediyor.

Ülkenin en çok satan siyaset dergisi L'Espresso da bugün çarpıcı bir kapakla çıktı. L'Espresso'nun kapağında, bir yanda göçmen hakları için mücadele eden Fildişi Sahili asıllı sendikacı Aboubakar Soumahoro'nun, diğer yanda da Matteo Salvini'nin fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafların altında da İtalyanlara şu soru yöneltiliyor:

"Sinizm, kayıtsızlık, korku üzerine kurulmuş bir destek arayışı. Ya da ahlaki isyan, empati, en zayıf durumdakilerin birleşmesi çağrısı. Siz hangi taraftasınız?"

Daha önce de defalarca savaştan, açlıktan, zulümden kaçan insanlara kapıların açılması çağrısı yapan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da, Aquarius'un İspanya'ya ulaştığı saatlerde yaptığı Pazar duasında, tüm devletleri, "ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanlara yardım ve koruma sağlamaya" çağırdı. Papa, yalnızca ülke yönetimlerinin değil bireylerin de "mültecilerin yanında yer almasını" istedi.

Halkın yüzde 59'u destekliyor

Dün yayımlanan bir araştırma ise İtalyan halkının yüzde 59'unun Salvini'nin göç karşıtı politikalarını desteklediğini gösteriyor. Ancak anketten, halkın büyük kısmının göç konusunda yanlış bilgiye sahip olduğu, bu yıl içinde deniz yoluyla İtalya'ya gelen göçmen sayısının geçen yıla oranla büyük düşüş gösterdiğini bilmediği de anlaşılıyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün geçen hafta içinde açıkladığı verilere göre bu yılın başından 10 Haziran tarihine kadar İtalya'ya 14 bin 330 göçmen deniz yoluyla giriş yaptı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 77 daha az.

Dün yayımlanan ankete göre ise İtalyanların yalnızca yüzde 24'ü deniz yoluyla ülkeye giren göçmen sayısının "çok azaldığını" biliyor.