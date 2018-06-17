Elon Musk'tan Mars yönetim şekli vizyonu: Doğrudan demokrasi ve özgürlük

Telif hakkı AFP

Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Güney Afrikalı Elon Musk, Twitter'dan gelen bir soru üzerine gelecekte Mars'ta yaşayacak olan insanların nasıl bir yönetim biçimini benimseyebileceklerini anlattı.

ABD'li gazeteci ve köşe yazarı Michael Shermer, Twitter'dan Musk'a "Mars'ta ilk koloniyi kurduğunda yönetim biçimi olarak nasıul bir sistemi önerirdin? ABD Anayasası/Haklar Bildirgesi? Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi? Hümanist Manifesto? Atlas Silkindi? Devlete Karşı: Anarko kapitalist manifesto?" diye sordu.

@michaelshermer tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin When you start the 1st Mars colony @elonmusk what documents would you recommend using to establish a governing system? U.S. Constitution/Bill of Rights? Universal Declaration of Human Rights? Humanist Manifesto? Atlas Shrugged? Against the State: An Anarcho-Capitalist Manifesto? — Michael Shermer (@michaelshermer) 16 Haziran 2018

Musk ise soruya şu yanıtı verdi:

"İnsanların katıldığı doğrudan demokrasi. Yasalar kısa olmalı çünkü uzadıkça kandırmaca doluyorlar. Sistemin sonunun bürokrasi elinden gelmemesi için kuralların son kullanma tarihlerinin olması. Ataleti önlemek adına tüm kurallar yüzde 40 oyla yürürlükten kaldırılabilir olmalı. Özgürlük."

@elonmusk tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Direct democracy by the people. Laws must be short, as there is trickery in length. Automatic expiration of rules to prevent death by bureaucracy. Any rule can be removed by 40% of people to overcome inertia. Freedom. — Elon Musk (@elonmusk) 16 Haziran 2018

Musk diğer bir Twitter mesajındaysa kendisini 'Ütopyacı anarşist' olarak niteledi.

@elonmusk tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin If you must know, I am a utopian anarchist of the kind best described by Iain Banks — Elon Musk (@elonmusk) 16 Haziran 2018

Mars'ta hayatın hem mümkün hem de gerekli olduğuna inanan Musk, 'nükleer çatışma halinde üçüncü dünya savaşı çıkma ihtimalinde girilecek karanlık çağdan' korktuğunu, Mars'ın insan ırkı için hem kurtuluş hem de yeniden hayata dönüş için gerekli olduğunu söylüyor.

Elon Musk, Mars'ta ayrıca çok iş fırsatı olacağını ifade ederken "Basit bir üs inşa ederek başlayacaklar … bu da yeni fırsatların olduğu bir dünyaya açılacak çünkü pizzacılara, güzel barlara, Mars barlarına ihtiyaç olacak" demişti.