Guardian: İntiharlar İngiltere'nin sığınma başvuru sistemiyle ilgili soru işaretleri doğuruyor

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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere'de son altı ayda en az 3 Eritreli genç sığınmacı hayatına son verdi.

Eritre'deki çatışmalardan kaçtıkları ve yanlarında aileleri olmadan Londra'ya vardıkları belirtilen bu gençlerin ikisi 18, diğeri ise 19 yaşındaydı.

Amelia Gentleman imzalı haberde, her 3 sığınmacı gencin de Londra'dan önce Fransa'daki Calais kampında kaldıkları belirtiliyor.

İsmi ve yaşı açıklanmayan dördüncü bir Eritreli gencin de geçen yıl intihar ettiği kaydediliyor.

18 yaşındaki Alexander Tekle, soğutmalı kasası olan bir kamyonun içinde İngiltere'ye ulaştıktan bir yıl sonra Aralık ayında hayatına son verdi.

18 yaşındaki Filmon Yemane de Kasım ayında intihar etti.

Yemane ile aynı pansiyonda kalan 19 yaşındaki başka bir gencin de geçen ay hayatına son verdiği belirtiliyor.

Yemane'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmadan, intiharından 24 saat önce kriz geçirdiği ve kaldığı yerdeki çalışanların akıl sağlığı yetkililerine haber vermelerine rağmen bir sonuç alamadıkları anlaşılıyor.

Gazete, soruşturma bulgularının yokluğunda, gençleri intihara sürükleyenin ne olduğunu söylemenin zor olduğunu kaydediyor, ancak gençlerin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken travmatik olaylar yaşadıklarına dikkat çekiyor.

'Başvuru süreci çok stresli'

Gençleri tanıyanlar arasından gazeteye konuşanlar da, İngiltere'ye sığınma başvurusu sürecinin gençleri aşırı strese soktuğunu kaydediyor.

Üç genci de tanıyan ve haberde gerçek isminin kullanılmamasını isteyen Hamid şöyle konuşuyor:

"Alex ve ben yakın arkadaştık. Çok iyi bir insandı ama hayattan vazgeçiyordu. Başvuru süreci ile ilgili strese giriyordu. Hepimiz giriyorduk. Ona çok endişelenmemesini söylemeye çalıştım, ama sürekli bunu düşünüyordu. 'Belgelerini aldığında, hayatına başlayabilirsin, okula başlayabilirsin' diyordu. Çalışmaya başlamak istiyordu, annesine para göndermek istiyordu."

İngiltere'ye 15 yaşında varmasının ardından üç yıl geçmesine rağmen Hamid'in de sığınma başvuru süreci henüz tamamlanmamış.

Hamid, 19 yaşındaki diğer gencin de sığınma başvurusu süreciyle ilgili strese girdiğini ve geri gönderilmekten korktuğunu kaydediyor. Yemane'nin ise bu konudaki düşüncelerini bilmediğini söylüyor.

Gazeteye konuşan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi ise "Bazı sığınmacı çocukların ülkelerindeki zulümden kaçtıklarını ve İngiltere'ye varana kadar muhtemelen zorlu yolculuklar geçirdiklerini anlıyoruz. Bu genellikle karmaşık vakalar düzgün bir şekilde incelenirken, olabildiğince hızlı bir şekilde sığınma başvurularını değerlendirmeye çalışıyoruz" diyor.

Okuyamıyor, çalışamıyorlar

Guardian'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tehlikeli olarak değerlendirildiği için göçmenleri Eritre'ye geri göndermiyor, ancak çocuk sığınmacılar 18 yaşını doldurduklarında hala mülteci statüsü kazanmamışlarsa, kendilerini bir belirsizlik içinde buluyor. Çalışamıyor, okuyamıyor ve gönüllü olarak ülkeden ayrılmazlarsa göçmen gözaltı merkezlerine gönderilme olasılığıyla karşı karşıya kalıyor.

Alexander Tekle ile Calais'de gönüllü olarak çalışırken tanışan ve iletişimini İngiltere'ye varınca da sürdüren Benjamin Hunter, Tekle'nin İngiltere yolculuğunda çok travmatik olaylar yaşadığını, İngiltere'de ise yaşıyla ilgili karmaşıklık nedeniyle bir süre yetişkinlerle kaldığını, yaşadığı yerde saldırıya uğradığını, zaman zaman ise evsiz olduğunu söylüyor.

Genç sığınmacılarla çalışan Eritreli bir kadın ise gazeteye ismini vermeden yaptığı açıklamada, ülkede umdukları gibi karşılanmadıklarını anlatıyor, "Kendilerini istenmeyen kişiler olarak hissediyorlar" diyor.

"Her şey evdekinden çok farklı. Yalnızlık, dil engeli. Konuşacak kimselerinin olmadığı yerlere yerleştiriliyorlar."

Gazete, çocukların savaş travması, işkence, kayıp ve sömürü nedeniyle akıl sağlıklarında bozulmalar görüldüğünün göçmenler üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarınca bilindiğini yazıyor.

İngiltere'de 60'tan fazla tek başına yolculuk yapan göçmen çocukla mülakat yapan akademisyen Elaine Chase, konuştuklarının 3'te 1'inin uyku bozukluklarından, kaygı, ağır depresyondan intihara eğilime kadar, çoğunlukla belgeleriyle ilgili belirsizlik nedeniyle farklı sağlık sorunları yaşadıklarını kaydediyor.

"18 yaşındaki bir genç intihar girişiminde bulundu ve hastanenin akıl sağlığı bölümüne kaldırıldı. Sonrasında ise hastane masrafı çıkarılarak, ülkeden ayrılması istendi" diyor.