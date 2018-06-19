Trump: Savunma Bakanlığı'na 'Uzay Gücü' kurması emri verdim

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Trump'ın bahsettiği 'Uzay Kuvvetleri' bir gün gerçek olabilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun yeni bir kolu olarak 'Uzay Gücü' kurulması emri verdiğini açıkladı.

Donald Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'daki Ulusal Uzay Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması konusunda Savunma Bakanlığı'na talimat veriyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şöyle devam etti:

"Bu büyük bir adım. Hava kuvvetlerimiz olacak, ayrıca uzay kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit."

'Hakimiyet Amerikalılarda olmalı'

ABD Başkanı Trump sözlerini, "Uzayda sadece Amerikan varlığının olması yetmez. Uzayda Amerikan hakimiyeti olmalı" şeklinde sürdürdü.

Uzayda öncülüğü Rusya ya da Çin'e bırakmanın kabuledilemez olacağını da söyledi.

Trump ayrıca, Ay'a yeniden astronot ve Mars'a gelecekte kafile gönderme sözlerini verdi.

Amerikalılar 1969 yılında ilk kez Ay'a ayak basmışlardı. Bu tarihten beri ise uzay çalışmaları, insansız uzay araçlarıyla gerçekleştirilen misyonlar üzerine yoğunlaşmıştı.

Trump, "Bu sefer bayrağımızı dikmekten ve ayak izlerimizi bırakmaktan daha fazlasını yapacağız. Uzun dönemli bir mevcudiyet kuracağız, ekonomimizi geliştireceğiz ve Mars'a misyon göndermenin temellerini atacağız" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Astronot Edwin Eugene "Buzz" Aldrin, astronot Neil Armstrong ile birlikte Ay'a ilk kez ayak bastığında çekilen fotoğraf

ABD, kitle imha silahlarının uzaya konuşlandırılmasını yasaklayan 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması'nın imzacılarından biri.

Uzay gücü projesinin uygulamaya konulabilmesi için ABD Kongresi'nin onayından geçmesi gerekiyor, ancak Kongre fikir hakkında ikiye bölünmüş durumda.

Demokrat Parti Senatörü Bill Nelson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şükür ki, Cumhurbaşkanı Kongre olmadan bunu hayata geçiremez, çünkü şu an Hava Kuvetleri'ni bölmenin zamanı değil. Çok sayıda proje tehlikede" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White ise, Trump'ın emrinin uygulamaya konulabilmesi için hazırlıklara başlanacağını açıkladı.