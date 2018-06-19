Telif hakkı AFP Image caption Boris Becker

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, eski ünlü Alman tenisçi Boris Becker'in Londra'da bir mahkemeye sunduğu ülkelerine ait diplomatik pasaportun sahte olduğunu açıkladı. İflas edip kupalarını da satışa çıkaran Becker, diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu için artık yargılanamayacağını iddia etmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Cherubin Moroubama ise sahte pasaportun "beceriksizce hazırlandığını" söyledi.

Ülkesinin Becker'i AB nezdindeki kültür ve spor ateşesi olarak atadığını kabul eden Moroubama bununla birlikte, eski tenisçiye 2014 yılında çalınmış bir pasaportun verildiğini belirtti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Charles Armel Doubane de olayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

Ülkenin Belçika Büyükelçiliği ise Boris Becker'e diplomatik pasaport verildiğini açıklamıştı.

3 kez Wimbledon şampiyonu olan Becker'ın "Yargılanamam" iddiası İngiltere'de Yüksek Mahkeme'nin dava kayıtlarına geçirilmişti.

Bu aşamadan sonra Becker ile ilgili hukuki sürecin nasıl işleyeceği bilinmiyordu.

Telif hakkı OAC Brüksel Büyükelçiliği Image caption Boris Becker

Kupaları, raketi ve forması satışa sunuldu

Geçen yıl Londra merkezli Arbuthnot Latham & Co bankasının 3 milyon 100 bin sterlin alacağı için açtığı davada mahkeme Becker'in iflasına karar vermişti.

Daha sonra eski ortaklarından Hans Dieter Cleven da 30 milyon sterlinlik alacağı için Becker'e dava açmıştı.

17 yaşında Wimbledon'ı kazanarak turnuva tarihindeki en genç şampiyon olan ve kariyerinde 6 grand-slam şampiyonluğu bulunan ünlü tenisçi, eski eşi ve sevgilisine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlar ve Nijerya'da yaptığı başarısız yatırımlar nedeniyle iflas etmişti.

Londra'daki Wyles Hardy and Co adlı müzayede salonunda 28 Haziran'a kadar satışa çıkarılan Becker'e ait 81 parça eşya arasında bazı mini ve kopya kupalarla ünlü madalyaları, raketi, ayakkabıları ve forması da var.