Macaristan'da 'mülteci vergisi' geliyor

Telif hakkı Reuters Image caption Macaristan'daki mülteciler

Macaristan'da hükümetin parlamentoya sunduğu vergi paketi, "mülteci vergisi" gibi yeni bir kalem de içeriyor.

Hükümet kararına gerekçe olarak, mülteci akını nedeniyle sınır güvenliğine ve diğer bazı önlemlere bütçeden çok pay ayrılmasını gösterdi ve uygulamayla bu giderlerin bir kısmının karşılanabileceği görüşünde.

Yeni ve özel bu vergi, herkesten alınmayacak.

Macaristan'da mültecilere yardım faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının vergilendirilmeleri hedefleniyor.

Bundan böyle mültecilere yardıma yönelik basın ve medya kampanyaları yürüten, bu kampanyalarda yer alan, mültecileri olumlu göstermeye yönelik propaganda yapan ya da mültecilere yardım için ulusal organizasyonlar yürüten kuruluşlar gelirleri ve mülkleri üzerinden yüzde 25 özel mülteci vergisi ödeyecekler.

'Özel vergiye tabi tutulmaları normal'

Konuyla ilgili konuşan bir hükümet yetkilisi "Ülkeye gelen ve bir süre burada yaşayan mülteciler kendilerine tanınan sosyal haklar nedeniyle tüm Macar vatandaşlarından kesilen vergilerinden yararlanıyorlar. Bu nedenle mültecilere yardım eden kuruluşların özel vergiye tabi tutulması normaldir" diyerek verginin nedenlerini açıkladı.

"Mülteci vergisi", bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların vergi beyannamesi içinde değerlendirilecek.

Alınan yardımların hemen ardından kuruluşlar tarafından ilgili devlet kuruluşuna ödenecek.

Eğer bu vergiler ödenmeyecek olursa vergi dairesi mülteciler üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına özel cezalar da kesebilecek.