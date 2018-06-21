Rus medyası, Dünya Kupası'ndaki 'koca avındaki kadınları' yazdı

Telif hakkı Komsomolskaya Pravda

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus medyasına yansıyan ve üzerinde konuşulan başlıklardan biri "koca avındaki kadınlar".

Ülke medyasında yer alan bazı yazılarda kimi Rus kadınların yabancı ülke taraftarlarına yaklaşarak "avcılık" yaptıkları değerlendirmesine yer veriliyor.

Spor haberleri veren Championat.ru isimli internet sitesinde yer alan "Rus güzeller yabancılarla nasıl konuşuyor?" başlıklı makalede, "kadınların çok fazla çaba harcamasına gerek olmuyor çünkü avları kendi ayaklarıyla tuzağa düşüyor" tarzında ifadeler yer buluyor.

BBC İzleme servisinin derlediği makalelerden biri de Moskovsky Komsomolets isimli internet sitesinde yer alıyor. Sitedeki yazıda, "Dünya Kupası'na yalnızca futbolcular, teknik direktörler, taraftarlar ve evsahibi şehirler değil kadınlar da özel olarak hazırlanıyor" ifadesi ile konuya değiniliyor.

Bu tür yazılar birçok yayın organında yer aldı

Makale şu cümlelerle sürüyor:

"Bazıları 2018 Dünya Kupası'nı iyi bir adamla tanışmak ve ciddi bir ilişki için fırsat olarak görüyor. Kimi de kısa yoldan para kazanma amacında."

Rus tabloid basınından Komsomolskaya Pravda ise kadınlara yabancı taraftarlarla tanışmak için doğru giyinme önerileri veriyor.

Yazıda, "Halen yüksek topuklu stiletto giyen kadınlar, ismini İngilizce'ye çevirmeyi unutmuş restoranları hatırlatıyor." deniliyor.

Life.ru'daki yazıda da Dünya Kupası'nın escort kadınlara talebi artırdığı vurgulanıyor ve "Bu anlamda en büyük talep geçmişinde biraz da olsa futbolla ilişkisi olmuş kadınlara. Örneğin, futbolcuların eski sevgilileri gibi." deniliyor.

Sosyal medyada ise bu amaçla Dünya Kupası heyecanına katılan kadınlar eleştiriliyor.

Twitter kullanıcısı erkekler kadar kadınların da bu başlık konusunda yargılayıcı paylaşımlar yapması ise dikkat çekiyor.