1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana stadyumlara alınmayan İranlı kadınlar, bir Dünya Kupası karşılaşması ile birlikte ilk kez erkeklerle birlikte maç izleyebildi.

İspanya karşılaşmasını dev ekranlardan izlemek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda bir araya gelen binlerce kişi arasında tezahurat yapan İranlı kadınlar da vardı.

Stadyum içinde çekilen selfieler sosyal medyada paylaşıldı. İran futbol takımının resmi Twittet hesabı da stadyumda bayraklı bir kadının fotoğrafını paylaştı.

Mayıs ayında 5 kadın erkek kılığına girerek Azadi Stadyumu'na girmeyi başarmıştı.

Spor salonlarına ve stadyumlara kadınların girmesi konusunda ülkede resmi bir yasak olmasa da, polis kadınları kapıdan geri çeviriyordu.

Bu gayri resmi yasağı aşarak Mart ayında bir maça girmek isteyen 35 kadın hakkında soruşturma başlatışmıştı.

Çarşamba günkü etkinliğe kadınların da alınacağının açıklanması sonrası Azadi stadyumuna çok sayıda biletli kadın seyirci de geldi.

İzin önce iptal edildi

Ancak güvenlik güçleri "altayapı problemleri nedeniyle" kadınların maça girişi ile ilgili iznin iptal edildiğini duyurdu.

Bu gelişme üzerine protestolar ve sloganlar arasında bir oturma eylemi başladı.

Protestonun videoları sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve #Azadi_iptali etiketiyle kısa sürede 2 bine yakın paylaşım yapıldı.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin özel talimatı sonrası maçın başlama vuruşundan bir saat önce kadın taraftarların stadyuma girişine izin çıktı.

Maç esnasında kadınlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda fotoğraflı paylaşım yaptı.

Reformcu milletvekili Tayyebeh Siavashi paylaştığı fotoğrafa, "Kadınlar ve erkekler bir arada mutlu olabilmeli" ifadesini yazdı.

İspanya kaptanı Sergio Ramos da bu önemli gelişmeyi kutlayarak, zaferin İranlı kadınlara ait olduğu mesajının yer aldığı bir paylaşım yaptı.