Etiyopya'da Başbakan Ahmed'in mitinginde patlama: 'Birden fazla kişi yaşamını yitirdi'

Telif hakkı EPA Image caption Abiy Ahmed Şubat'ta göreve başlamıştı

Etiyopya'da bugün düzenlenen ve Başbakan Abiy Ahmed'in kurşun geçirmez bir camın ardından halka seslendiği mitingde bir patlama meydana geldi.

Ahmed patlamada birden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun "Etiyopya'nın birliğini istemeyen güçler tarafından yapılan başarısız bir girişim olduğunu söyledi.

Mitinge yoğun katılımın olduğu Meskel Meydanı'nda bir el bombasıyla yapıldığı düşünülen patlamanın ardından Başbakan Abiy olay yerinden uzaklaştırıldı.

Etiyopya'daki gazetelerin Twitter hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda patlamanın ardından yerde yatan ölü ve yaralıların olduğu gözüküyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Mitinge on binlerce kişi katılmıştı

Abiy, Şubat ayında dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'in beklenmedik istifası sonucu göreve başlamıştı.

Abiy göreve geldikten sonra çok sayıda yasaklı internet sitesini ve TV kanalını açmıştı.

42 yaşında ve Hristiyan - Müslüman bir ailenin çocuğu olan Ahmed, üç yıldır ülkedeki protestoların merkezinde bulunan Oromo etnik grubundan başbakanlık koltuğuna oturan ilk kişi oldu.