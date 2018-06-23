Telif hakkı Getty Images Image caption DENK kurucuları Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk

Hollanda'da Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK Partisi, geçen yıl yapılan genel seçimler öncesi, aşırı sağcı lider Geert Wilders'i itibarsızlaştırmak için sahte haber kampanyası düzenlemekle suçlanıyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, DENK'in kampanya sorumlusu ve liderlerinden Farid Azarkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollanda Radyosu'na göre, 15 Mart 2017'de yapılan parlamento esçimleri öncesi DENK, Wilders'i hedef alan bir sahte haber kampanya planladı.

Partinin kampanya sorumlusu Farid Azarkan'ın talimatıyla hazırlandığı belirtilen kampanyaya göre, Wilders'in adıyla, "15 Mart'tan sonra Hollanda'yı temizleyeceğiz" sloganıyla ilan verilecekti.

Azarkan, bu kampanyayı yürütmesi için Eduard Nandelall adlı tasarımcı ile anlaştı. Ancak partinin kurucuları Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk ile yapılan görüşmeden sonda ilan vermekten vazgeçti.

Buna rağmen, hazırlanan ilan taslağı çeşitli haber sitelerinde yayınlandı. İlan metnine tıklayan okuyucular buradan aşırı sağcı PVV'nin resmi internet sitesine ulaştı.

Azarkan, hazırlık aşamasında kampanyadan vazgeçildiğini belirterek, taslak metnin Nandelall tarafından medyaya verildiğini öne sürdü.

Tasarımcı ise, bu bilgileri DENK yöneticisinin talimatı üzerine medyayla paylaşıldığını savunarak, ismini zedelediği gerekçesiyle Farid Azarkan hakkında dava açtı.

Azarkan hakkında bir başka dava da Wilders tarafından açıldı. Wilders, tasarımcı Nandelall'ın kendisinden özür dilediğini ve herşeyi DENK'in talimatı ile yapıldığını söyledi. Aşırı sağcı lider, partisine yönelik iftira nedeniyle DENK yöneticisinin cezalandırılmasını istedi.

DENK, sahte haber kampanyası konusundaki bazı belgelerin yasa dışı yollarla elde edildiğini belirterek, haberi yayınlayan medya mensuplarına yönelik dava açmaya hazırlanıyor.

Gazeteciler ise, bu konuda ellerinde farklı dökümanlar, konuşma kaydı ve banka bilgileri bulunduğunu belirtiyor.

DENK'in 150 üyeli Hollanda Meclisi'nde 3 sandalyesi bulunuyor. Parti, başta Wilders olmak üzere sağ partiler tarafından zaman zaman "Erdoğan'ın Hollanda'daki uzun kolu" olmakla suçlanıyor.