Londra'daki Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist inşası için parlamentodan onay

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İngiltere'de Avam Kamarası'ndaki milletvekilleri, Londra'daki Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pistin inşa edilmesini onayladı.

Hükümetin desteklediği oylama Avam Kamarası'ndan 119'a karşı 415 oyla geçti.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti milletvekillerine projeyi destekleme talimatı verirken üçüncü piste karşı çıkan ana muhalefetteki İşçi Partisi vekillerini oylama için serbest bıraktı.

Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) "Bu İngiltere'nin küresel ticaret ilişkileri için yeni bir çağa açılan tarihi bir karar oldu" açıklamasında bulundu.

Greenpeace ise Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Londra'nın ilçe belediyeleriyle birlikte projeyi durdurmak için yasal girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Dünyanın Dostları (Friends of the Earth) de "İklimi mahvedecek bu yeni piste destek veren milletvekilleri tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak" ifadelerini kullandı.

Avam Kamarası'ndaki oturumu protesto eden eylemciler binanın girişinde yere uzanarak oturuma giden milletvekillerini engellemeye çalıştı. Polis 12 protestocuyu gözaltına aldı.

İngiliz hükümeti bu projenin vergi mükelleflerine hiçbir ek yük getirmeyeceğini, 100 bin iş yaratacağını ve tüm ülkeye faydalı olacağını savunuyor.

Bakanlar projenin doğayı koruyacak türden bir proje şeklinde tasarlandığını savunuyor.

Oylamada İşçi Partisi'nde lider Jeremy Corbyn'i dinleyerek projeye karşı oy kullananların sayısı Muhafazakar Parti'yi dinleyerek kabul oyu veren vekillerin gerisinde kaldı.

Üçüncü bir piste karşı çıkanlar, inşaatın bin yıldan uzun süredir var olan köyleri yok edeceğini, hava kirliliğini artıracağını ve milyarlarca sterlinlik maliyet yaratacağını savunuyordu. Üçüncü pistin inşası için bölgedeki bir otoyolun da yer altına alınması gerekiyor.

Pisti destekleyenler ise iş imkanlarının yanı sıra Heathrow'un uçuş kapasitesini yüzde 50 artışla 740 bine çıkarabileceğini savunuyor.