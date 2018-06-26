Meksika'da çöpçatan sitesi Tinder'da seçim kampanyası

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Ülkede Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri ile genel ve yerel seçimler yapılacak.

Ancak seçmenleri bilindik siyasetçilerin yanında, bir rock şarkıcısından 24 yaşındaki genç bir kadına, sırf oy toplamak için cinsiyet sahteciliği dahi yapmaya hazır alışılmadık adaylar bekliyor.

Bu farklı adayların başında seçim kampanyasını çöpçatanlık sitesi Tinder'da yürüten milletvekili adayı Ana Sofia Orellana geliyor.

Dalgalı koyu saçları ile dikkat çeken bir aday olan Ana Sofia Orellana, kimi zaman ulaşması güç bir kitleyi, genç erkekleri hedef alıyor.

24 yaşındaki Orellana'nın sloganı: Siyaset hiç bu kadar çekici olmadı!

Oy peşindeki sahte trans bireyler

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde ise kendilerini trans gibi göstermeye çalışan 15 kişinin adaylığı iptal edildi.

Oaxaca'daki yerli Zapotek topluluğunda eşcinseller ya da herhangi bir cinsiyete uyum sağlayamayan erkekler, üçüncü bir cins olarak kabul görüyor.

"Muxes" denen bu bireyler, genellikle kadın kıyafetleri giyiyorlar ve Meksika'da cinsiyet eşitliği yasaları gereği kadın olarak seçimlerde adaylıklarını koyabiliyorlar.

Ama bir grup gerçek trans bireyin şikayeti üzerine mahkeme, bu 15 kişinin adaylıklarının cinsiyet sahteciliği gerekçesiyle iptal etti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Sergio Arau

Rockçı başkan adayı

Bir diğer alışılmadık aday punk yıldızı Sergio Arau. Dövmeleri, küpeleri ve mohawk saçlarıyla Arau, Meksika'nın yeni lideri olmak istediğini söylüyor.

Müzik grubu Heavy Mex ile bu parodi kampanya için yazdığı "Başkan olmak istiyorum" adlı şarkının klibi, video paylaşım sitesi YouTube'da şimdiye dek 55 bin izleyiciye ulaştı.

Telif hakkı ALFREDO ESTRELLA Image caption Lopez Obrador

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde gelen solcu adaylarından, AMLO lakabıyla bilinen 64 yaşındaki eski belediye başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a ise sosyal medyada bilinmedik bir destek kampanyası başlatıldı.

"Good Girl - Akıllı Kız" adlı video klipte Audi arabaya binen üniversite öğrencisi bir genç kız, zengin ailesine gidip oyunu Obrador'a vereceğini ilan ediyor.

Klip sosyal medya platformlarında hızla yayılınca Obrador'un partisi, bu kliple hiçbir ilişkilerinin olmadığını açıklamak durumunda kaldı.

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