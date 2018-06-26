Hollanda'da burka ve peçe yasağı onaylandı

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Hollanda'da, burka ve peçe gibi kıyafetlerin giyilmesi artık yasak.

Senato, Meclis tarafından kabul edilen, kamusal alanda yüzü tamamen kapatan ve sadece gözleri açıkta bırakan kıyafetlerin yasaklanmasına ilişkin yasayı onayladı.

Yasak, toplumun genelini kapsamayacak. Sadece eğitim kurumları, toplu taşıma, hastaneler, bakım evleri ve devlet dairelerinde geçerli olacak.

Düzenleme ile burka ve çarşafın yanısıra, kar maskesi ve motosiklet kaskı gibi yüz yüze iletişimi engellediği belirtilen kıyafetlerin giyilmesi de yasaklanıyor.

400 euro para cezası

Burka ve peçe, "hafif suçlar" kapsamında değerlendirilecek. Yasağın geçerli olduğu alanlarda yüzünü açmayanlar için polis çağrılabilecek.

Yasayı ihlal edenler, 400 euro para cezasına çarptırılacak.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yasak önerisini aşırı sağcı Geert Wilders'in lideri olduğu PVV Meclis gündemine getirmişti.

Yasak kararı, İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren'in, ilgili kurumlarla görüşüp, uygulamaya ilişkin somut bir yöntem belirlemesinin ardından yürürlüğe girecek.

Mecliste büyük çoğunluğun desteği ile kabul edilen yasa, senatoda özellikle sol partilerin muhalefeti ile karşılaştı.

Yasak kararı, koalisyon ortakları ile sağ muhalefetin desteğiyle onaylandı.

Hükümet ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA), yasağın kapsamının sınırlı olmasını eleştirdi.

Hangi ülkeler yasaklamıştı?

Burka ve peçe yasağı önerisi ilk kez aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) tarafından Meclis gündemine getirilmişti.

Aşırı sağcıların, burka ve peçeye ilişkin genel yasak önerisi kabul görmemişti.

Eski İçişleri Bakanı Ronald Plasterk tarafından hazırlanan sınırlı yasak içeren tasarı, Hollanda Meclisi tarafından kabul edilerek, onay için senatoya gönderilmişti.

Burka ve peçe kullanımı, Mayıs sonunda Danimarka tarafından da yasaklanmıştı.

Danimarka'da yasak Ağustos ayında yürürlüğe girecek.

Daha önce Fransa, Belçika, Avusturya ve Bulgaristan, kamusal alanda peçe ve burka giyilmesini yasaklayan karara imza atmıştı .