Ali Riza Beiranvand: Sokaklardan İran Milli Takımı kalesine

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtararak futbol otoritelerinin dikkatlerini üzerinde toplayan İran Milli Takımı'nın kalecisi Ali Rıza Beiranvand'ın yaşam hikayesi, birçok kişiye ilham verecek cinsten.

İran'ın Lorestan bölgesinde göçebe bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Beiranvand, çobanlıktan fırsat bulduğunda arkadaşlarıyla futbol ve Dal Paran adlı bir oyun oynuyordu.

Dal Paran, bir taşın uzun mesafelere fırlatıldığı bu oyundaki tecrübesinin faydasını daha sonra kalecilik yaparken gördü.

Guardian'da yer alan habere göre, Beiranvand 12 yaşındayken ailesi Sarabias'a yerleşti ve kentteki bir takımla antrenmanlara başladı. Golcü olarak başlamıştı, ancak kaleci sakatlandığında yaptığı muhteşem bir kurtarış sonrası kaleci olmasına karar verildi.

Babası futbol oynamasına şiddetle karşı çıkıyordu, çünkü çoğu İranlı baba gibi futbolun bir meslek olamayacağını düşünüyor ve işçi olmasını istiyordu. Ali Rıza Guardian'a yaptığı açıklamada "Formamı ve eldivenlerimi parçalayıp attı. Birkaç kez çıplak ellerle oynamak zorunda kaldım" dedi.

Genç kaleci daha sonra evden kaçıp, daha büyük bir kulüpte oynama hayaliyle başkent Tahran'a gitti.

Sokaklarda geçen günler

Başkente giderken, şansı yaver gitti ve otobüste bir futbol antrenörüyle tanıştı. Bir Tahran takımında görev yapan antrenör Hüseyin Feiz, 180 lira verirse kendisini çalıştıracağını söyledi. Ama genç kalecinin ne parası ne de yatacak bir yeri vardı.

Gecelerini yoksul göçmenlerin toplandığı Azadi Kulesi'nde geçirdi.

Her gün deneme antrenmanlarında katıldığı kulübün kapısında yatarken, sabah etrafında bozuk paralar buldu. Genç kaleci "Dilenci olduğumu sanmışlardı. O parayla ne zamandır yapamadığım iyi bir kahvaltı yaptım" dedi.

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Feiz sonunda Beiranvand'a bir fırsat vermeyi ve para almadan çalıştırmayı kabul etti. Takım kaptanından genç kaleciye destek olmasını istedi ve Beiranvand takım arkadaşının evinde kalmaya başladı.

İki hafta kaptanın evinde kaldıktan sonra, başka bir takım arkadaşının babasının sahibi olduğu tekstil atölyesinde çalışmaya ve bu atölyede yatmaya başladı.

Çekingenlikten kaçan Ali Daie fırsatı

Bir sonraki işi araba yıkamaktı. Boyunun uzun olması nedeniyle, uzmanlığı jip yıkamaktı. Bir gün İranlı efsane oyuncu Ali Daei arabasını yıkatmaya gelmişti. Arkadaşları Beiravand'a Ali Daie'yle konuşup, destek istemeye zorladı. Ancak çekindi ve bunu yapamadı. "Daei'yle konuşsaydım bana yardımcı olurdu eminim ama utandım ve durumumu anlatamadım" dedi.

Daha sonra Naft-e Tehran takımının antrenörüyle tanıştı ve bu takıma geçti. Kulüp başta mescitte yatmasını kabul etti, ancak bir noktada artık orada yatamayacağını söylediler.

Bir pizzacıda iş buldu. Yatacak yer de verdiler. Bir gün Beiravand'ın antrenörü dükkâna pizz aalmaya geldi. Antrenörü ne iş yaptığını bilmiyordu. Beiranvand antrenörüne böyle gözükmek istemiyordu ama dükkânın sahibi zorla servis yaptırınca, birkaç gün sonra bu işi bıraktı.

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Bir başka iş ve yatacak yer bulmak zordu ve nihayet sokakları süpürme işi buldu. Koca bir parkı tek başına süpürmek zorunda olduğu için maçlara fiziksel açıdan hazır olması çok zordu.

70 metrelik asist

Başka bir takımla daha idmana çıktığı için Naft'ten kovulan Beiranvand, Homa takımına gitti ama buradaki antenör ona kontrat vermekte isteksizdi. Beiravand hayallerinin suya düştüğünü düşünüyordu.

Sonunda Naft'in genç takımının antrenörü arayıp, başka bir takımla anlaşma imzalamadıysa dönebileceğini söyledi. Beiranvand'ın yıldızı burada parlamaya başladı. Ama ülke dışında meşhur olmasını sağlayan çocukluğunda oynadığı Dal Paran oyunuydu. Yıllarca taş fırlattığı oyun sayesinde topu eliyle çoğu kaleciden uzun mesafeye atabiliyordu. Tractor Sazi formasıyla yaptığı 70 metrelik asistle yabancı medyanın dikkatini çekti.

Ali Rıza 2015'te İran Milli Takımı'nın birinci kalecisi oldu ve eleme grubu maçlarında hiç gol yemeden tamamlayarak takımın Rusya 2018'e gitmesinde büyük rol oynadı. Ali Rıza Portekiz maçındaki performansıyla bir başka hayalini de, bir Avrupa takımında forma giymeyi de gerçekleştirebilir.