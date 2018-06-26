Türkiye 2 Hollandalı cihatçıyı ülkelerine iade ediyor

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Türkiye, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandıkları davada hüküm giyen Hollanda vatandaşı iki cihatçıyı ülkelerine iade etme kararı aldı.

Hollanda hükümeti, Türkiye tarafından iadesi kararlaştırılan ve IŞİD üyesi olmakla suçlanan iki kişinin ülkeye dönebilmeleri için pasaport verildiğini açıkladı.

Türkiye tarafından Hollanda'ya gönderilecek olan cihatçıların, IŞİD saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gittikleri belirtildi. Hollanda'da savcılık tarafından bu iki cihatçı hakkında halen cezai soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Savcılık, Hollanda'ya döndükten sonra tehlike oluşturabilecekleri gerekçesiyle cihatçıların ülkeye girer girmez tutuklanmasını istiyor.

Türkiye, 10 gün önce Suriye'de savaştığı belirlenen 30 yaşındaki bir Hollanda vatandaşını sınır dışı etti.

Havaalanında gözaltına alındı

Türk makamları, uçakla Amsterdam'a gönderilen IŞİD üyesi konusunda Hollanda makamlarını uyardı. Hollandalı cihatçı, Schipol Havalimanı'na inişinde güvenlik birimlerince gözaltına alındı.

Hollanda, savaşmak için yurtdışına giden ve terör örgütü üyesi olduğu belirlenen cihatçıların vatandaşlığının iptal edilmesini içeren bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmişti.

Geçen Aralık ayında, terör suçlusu olduklarına karar verilen ve çifte vatandaşlığı bulunan iki kardeşin Hollanda pasaportu iptal edilerek sınır dışı edilmelerine karar verilmişti.

Suriye ve Irak'taki IŞİD saflarında şu anda 145 Hollanda vatandaşının bulunduğu belirtiliyor. 35 Hollandalı da mülteci kamplarında kalıyor ya da Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinde tutuklu bulunuyor.

Savaşmak için yurtdışına giden 75 Hollandalı öldürüldü. 50'si de ülkeye geri döndü. İstihbarat birimlerine göre 100'ü kadın, toplam 300 Hollandalı IŞİD ve El Nusra Cephesi saflarına katılmak için Suriye ve Irak'a gitti.