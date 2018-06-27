Telif hakkı FACEBOOK Image caption Facebook, insansız hava araçları kullanarak ıssız noktalara internet erişimi sağlamayı umuyordu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, drone yani insansız hava araçları (İHA) ile internet erişimi sağlama projesinden vazgeçtiğini duyurdu.

Facebook, 2014'te başlatılan Aquila Projesi kapsamındaki test uçuşlarını, Google gibi rakipleri kadar uzun süre havadan internet sağlamakta yetersiz kalınca durdurdu.

Şirket, bir test uçuşu sırasında kullanılan İHA'nın kanatlarından birinin iniş sırasında kırıldığını açıklamıştı.

Aquila Projesi 2014 yılından bu yana devam ediyordu.

Şirket, daha fazla insana internet sağlama çabaları kapsamında Airbus gibi uçak üreticisi firmalarla ortaklığa gitmeyi planladığını bildirdi.

Bu karar, bu teknolojinin geliştirilmesi için İngiltere'nin Bridgwater kentinde kullanılan tesisin de kapatılacağı anlamına geliyor.

Facebook'un mühendislik biriminin direktörü Yael Maguire, bir blognot yazarak 'havacılık sektöründe önde gelen şirketlerin de bu teknolojiye yatırım yapmaya başlamasından heyecan duyduklarını, bu gelişmeler karşısında kendi araçlarını tasarlamaktan vazgeçtiklerini' anlattı.

Telif hakkı ALPHABET Image caption Google Loon balonu

90 dakika havada kalmıştı

Aquila Projesi'nde geliştirilen insansız hava aracı, bir Boeing 737 kadar kanat genişliğine sahipti ve standart bir otomobil ağırlığındaydı.

Gündüzleri güneş enerjisi, geceleri ise aküyle çalışan araç, deneme uçuşlarında 90 dakika havada kalmayı başarmıştı.

Bununla beraber Facebook'un çabaları, Google'un Loon Projesi karşısında sönük kaldı.

Loon, Google'un çatı şirketi Alphabet'in deneysel çalışmaları yürüten X adlı gizli araştırma biriminin projesi.

Loon Projesi'nde İHA'lar yerine yüksek irtifaya dayanıklı balonlar kullanılıyor.

Loon Projesi'nde geliştirilen balonlar, denemelerde toplam 24 milyon km. uçmayı başardı. En uzun ve sürekli uçuş ise 190 gün sürdü.

2017 yılında bu balonlar, kasırgayla sarsılan Puerto Rico'da cep telefonu hizmetlerinin iyileştirilmesinde kullanılmıştı.