Telif hakkı Instagram Image caption Banksy'nin Paris'ten paylaştığı Instagram mesajı

Dünyaca ünlü duvar resmi sanatçılarından Banksy, 1968 Mayıs isyanını hatırlatmak için Fransa'nın başkenti Paris'te bir dizi duvara resim yaptığını doğruladı.

Sanatçı, Pazartesi günü Paris'ten iki duvar resminin fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Banksy, fotoğrafa "1968 Paris Ayaklanması'ndan bu yana elli yıl. Burası modern stensil - şablon baskı sanatının doğum yeri." notunu düştü.

İngiliz sanatçı Banksy'nin son çalışmalarından bazıları, Fransız hükümetinin sıkı mülteci politikasını hedef aldığını düşündürüyor.

Banksy'nin tarzını yansıtan, stensil yani şablon üzerinden çizilmiş graffitiler, geçen hafta kentin değişik yerlerindeki duvarlarda belirivermişti.

İmza bulunmaması, bu çizimlerin Banksy'yi taklit eden bir kişiye ait olduğu hissini uyandırmıştı.

Şablon baskıda elinde maket bıçağı tutan, maske takmış bir sıçan görülüyor. Banksy de şablonlarını bu tür bir bıçakla hazırlamasıyla biliniyor.

Banksy, bu avatarı 1986'da Fransa'da hayatı durma noktasına getiren öğrenci ve işçi grevinin öne çıkan isimleri ile graffiti sanatının babası olarak görülen Blek Le Rat'e övgü amacıyla kullanıyor.

Saldırıyı protesto

Sanatçı ayrıca Eyfel Kulesi'ne yakın bir duvara Sen nehri kıyısında kol kola gezen iki yaşlı sıçanın resmini de yaptı.

Bataclan konser salonu yangın çıkışında ise sanatçının, 2015'te 90 kişinin cihatçı saldırganlarca öldürülmesini protesto ettiğini düşündürten, yas tutan bir kız baskısı görülüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Paris sokaklarında yakınlarda beliren ve Banksy'e ait olduğuna inanılan bir çalışma

Siyasi yorumlarıyla bilinen sanatçının gamalı bir haçı boyarken tasvir ettiği mülteci çocuk baskısı, Pazar günü Fransa basınında manşetlerdeydi.

Baskıyı yakınlarda kapatılan bir mülteci merkezinin yanına yapması da Cumhurbaşkanı Macron'un sıkı mülteci politikalarına eleştiri olarak yorumlandı.

Bu baskı, kısa süre sonra saldırıya uğradı ve spreylerle görüntüsü bozuldu.

Pek çok kişi Banksy'nin Bristol merkezli müzik grubu Massive Attack'ın 52 yaşındaki üyesi Robert Del Naja olduğuna inanıyor.

Massive Attack, Pazar günü Fransa'nın Lyon kentinde konser verecek.