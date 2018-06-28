'Suriye'de teröristleri finanse etmekle' suçlanan Fransız çimento devi Lafarge'a soruşturma

Telif hakkı AFP Image caption Lafarge'ın merkezi

Fransa'da, savcıların "Suriye'de IŞİD militanları dahil birçok teröristi finanse etmekle" suçladıkları çimento devi Lafarge şirketi hakkında soruşturma açıldı. Lafarge'a yönelik diğer suçlamalar, "insanlığa karşı işlenen suçlara karşı ortak olmak" ve "Suriye'de insan hayatını tehlikeye atmak".

Lafarge yetkilileri geçen yıl, ülkede 2011'den itibaren başlayan şiddet olaylarının ardından Suriye'nin kuzeyindeki bir fabrikanın açık kalabilmesi için bölgedeki bazı örgütlere ödeme yaptığını itiraf etmişti.

Ancak şirket, suçlamaların bazılarına itiraz edeceğini açıkladı.

Şirketin 8 eski yöneticisi hakkında resmi soruşturma da başlatılacak.

Geçen yıl şirketin kendi iç soruşturmasında, fabrikanın açık kalmak için yerel silahlı gruplara para ödediğine dair kanıtlar bulunmuştu.

Soruşturmada Celebiye'deki fabrikanın tesisin açık kalması ve çalışanların korunması için "kabul edilemez" önlemler alındığı sonucuna varılmıştı. Ayrıca "Bölgeyi çeşitli gruplar kontrol ediyor ya da etmeye çalışıyordu" da denilmişti.

O dönem Avrupa Birliği, Suriye'de Beşar Esad yönetimine çeşitli ambargolar uyguluyordu.

80 ülkede 80 bin çalışan

Suriye'deki fabrika 2014'te kapandı ve bir yıl sonra Lafarge'ın İsviçre şirketi Holcim ile birleşmesi sonucu LafargeHolcim şirketi kuruldu.

Küresel bir dev olan şirketin 80 ülkede 80 bin çalışanı bulunuyor.

LafargeHolcim Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess "Suriye'deki fabrikamızda olanlardan gerçekten çok üzgünüz ve yaşananları öğrendikten sonra kararlılıkla hareket ettik. Soruşturma geçirenlerden hiçbiri artık şirketimizin personeli değil" dedi.

Soruşturmaya konu olan eski şirket yöneticilerinden biri LafargeHolcim'in ilk Yönetim Kurulu Başkanı Eric Olsen ise suçlamaları reddediyor.