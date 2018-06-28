CHP'de iç tartışmanın şifreleri: Genel merkez ve İnce'nin hesapları neler?

Telif hakkı Getty Images Image caption Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu 3 Şubat 2018'de düzenlenen 36. Kurultay'da sohbet ederken

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından parti yönetimine dönük başlayan "istifa, olağanüstü kurultay" çağrıları ile başlayan tartışma ve gerginlik, genel merkez yönetimi ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "kurultay yok" mesajlarıyla yatışmaya başladı.

Parti kulislerinde, iç tartışmaların seyri ve bundan sonrasına ilişkin tarafların pozisyonuna ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

Tansiyon nasıl düştü?

Seçim sonrasındaki ilk basın toplantısında "siyasete devam" mesajı veren ve "Önümüzde yürü denirse yürürüm" diyen İnce'nin bu mesajı parti içi muhalifler tarafından "kurultay çağrısı" olarak yorumlansa da, İnce partinin "ağabeyleri" olarak nitelendirilen eski Genel Başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın'la görüşme sonrasında "Bir kişi bile istifa etmesin, Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz, ama duymayacaksınız" sözleriyle bu beklentiyi boşa çıkardı.

İnce'nin bu açıklamasından hemen önce yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir gün öncekinin tersine dün destekçilerine yaptığı, "Muharrem İnce değerimizdir, onu da kucaklayacağız" sözleriyle "kurultay tartışmalarının" şimdilik rafa kalktığı değerlendirmesi yapılıyor.

Kurultay baskısı sürer mi?

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Muharrem İnce'nin partisinden yaklaşık 8 puan fazla oy alması, her seçim sonrasında yaşanan "iç tartışmayı" başlattı.

İnce'nin seçimden sonra yaptığı ilk açıklamada CHP için "psikolojik sınır" olarak değerlendirilen yüzde 30 sınırını aşan ilk isim olduğuna vurgu yapması, parti içinde "genel başkanlık yarışını başlatacağı" mesajı olarak yorumlandı.

İnce'nin ayrıca "Yürü denirse yürürüm", "Yarım kalmayacak" mesajları da hem kendisine destek veren kesimlerde büyük beklenti yarattı ve sosyal medyada gündemin üst sıralarına oturdu.

Taleplerin daha çok genel merkez yönetiminden zaten memnun olmayan kesimler ile listelerde kendilerine yer bulamayan isimlerden geldiği ve İnce'nin de açıklamalarının ardından, şimdilik bu tartışmaların rafa kalktığı değerlendirmesi yapılıyor.

İki kez genel başkanlık yarışına girdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermesini dikkate alan İnce'nin hesaplarını artık "parti içi liderlik yarışı" üzerinden değil, cumhurbaşkanlığı hedefi üzerinden yapacağına dikkat çekiliyor.

Yaklaşık 2 aylık adaylık sürecinde başarılı bir performans sergileyen ve siyaseti "uzun erimli mücadele" olarak değerlendirdiği belirtilen İnce'nin "parti yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na rağmen" değil, partinin tüm kesimlerini yanına alacak bir formülle yoluna devam edeceği konuşuluyor.

Önce tabanı dinleyecek

Cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle, artık parlamentoda olmayan, Parti Meclisi üyesi olmaması nedeniyle de parti yönetiminde de yer alması zor görünen İnce'nin, siyasi kariyerini, "cumhurbaşkanı adayı" olarak bir sonraki seçime hangi yöntemle taşıyacağı merak konusu.

İnce, ilk yaptığı açıklamalarla "siyasetten silinemeyeceğinin" işaretini verdi, bunun ilk adımını da kendisine oy verenlere "teşekkür" etmek için 81 il ziyaretine başlayarak atacağını açıkladı.

Genel başkan adaylığı sürecinde parti örgütlerini ziyaret ederek nabız tutan İnce'nin, nasıl yol izleyeceğine bu ziyaretlerden sonra karar vereceği ifade ediliyor.

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Yerel seçimde işbirliği olabilir

Seçimden sonra Kılıçdaroğlu ile İnce'nin yüz yüze görüşmesi bekleniyordu.

Ancak, Kılıçdaroğlu'na yönelik genel merkeze muhalif kesimlerden gelen kurultay, istifa çağrıları ve iki ismin seçim sonrasında yaptıkları açıklamalarda birbirlerine teşekkür etmemelerinin yarattığı gerginlik nedeniyle bu görüşme gerçekleşemedi.

Gerek genel merkez, gerekse İnce "her zaman görüşebiliriz" diyerek, ne zaman görüşeceklerine ilişkin net bir takvim belirlemese de, önümüzdeki günlerde bir araya gelmeleri bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ile İnce'nin görüşmesinde iki ismin "ortak çalışma" konusunda uzlaşacakları beklentisi dile getiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin 81 ili gezeceğini hatırlatarak, "Bütün il başkanlarına talimatımdır: Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız" talimatı da "birlikte çalışma mesajı" olarak yorumlanıyor.

Bu işbirliğinin ilk adımının da 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere dönük olacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, 2023'deki başkanlık seçimlerine uzun bir süre olduğu için metropol kentlerden birinden belediye başkan adaylığı önerisi götürülebileceği konuşuluyor.

Ancak hedefini "cumhurbaşkanlığı" olarak koyan İnce'nin belediye başkan adaylığını kabul etmeyebileceği, bunu yerine kendisinin önerdiği isimlerin aday yapılmasının gündeme geleceğine dikkat çekiliyor.

Yerel seçim sonrası kurultay seçeneği: Parti kulislerinde, seçimden hemen sonraki ilk açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İnce'nin de yerel seçimlere dönük hedefe kilitlenme mesajı verdiğine dikkat çekilerek, başta büyükşehirlerin kazanılması olmak üzere yerel seçimlerde başarı sağlanması halinde partide de yeniden yapılanmaya gidilebileceğine de işaret ediliyor.

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığındaki performansı ve parti tabanında yarattığı umut nedeniyle, "sabırlı" olması halinde, yerel seçimlerden sonra gündeme gelebilecek olağanüstü veya olağan kurultayda parti yönetimine de kendisini taşıyabileceği değerlendirmesi yapılıyor.