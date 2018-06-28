Brexit: Theresa May'e 'zaman daralıyor' uyarısı

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Brexit müzakerelerinde planlanan hızda ilerleme sağlanamaması üzerine İngiltere Başbakanı Theresa May'e Avrupa Birliği ülkelerinden "zaman daralıyor" uyarısı geldi.

Bu hafta Brüksel'deki AB zirvesine katılacak olan May, iki tarafın Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmayı hedeflediği tarih olan Ekim 2018 öncesinde AB liderleri ile son defa topluca görüşmüş olacak.

İngiltere'nin Mart 2019'da AB'den ayrılması planlanıyor.

Fakat İrlanda lideri Leo Varadkar müzakerelerde gelinen noktayı "hayal kırıklığı" olarak niteliyor.

Varadkar, diğer AB liderlerinin May'e görüşmelerin yoğunlaşması yönünde güçlü bir mesaj vermesini umduğunu söylüyor.

Partisi ve kabine içinde de baskıyla karşı karşıya olan May, önümüzdeki hafta kabine üyeleriyle AB'den nasıl ayrılacakları konusunda nihai bir karar almayı hedefliyor.

İngiltere'nin AB'den çıkıştaki geçiş sürecinin sonu olan Aralık 2020 sonrasında gümrük birliğinde kalıp kalmayacağına, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında emeğin ve malın serbest dolaşımı hakkında karar vermesi gerekiyor.

Başbakan May'in eski özel kalemi Nick Timothy, bugünkü Daily Telegraph'ta yayınlanan makalesinde May'in emeğin serbest dolaşımına izin vermesi ve gümrük birliğinde kalması ihtimalinin arttığını, bunun da istenen türden bir Brexit olmadığını söylüyor.

Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier ise İrlanda - Kuzey İrlanda sınırının geleceğini belirsizliğini koruduğunu, İngiltere'nin önerilerinin uygulanamaz bulunduğunu belirtiyor.