ABD'de gazeteye silahlı saldırı: En az beş kişi öldü

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ABD'nin Maryland eyaletinde bir gazete binasına ateş açılması sonucu en az beş kişinin öldüğü, saldırganın ise gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırı, yerel saatle öğleden sonra, eyaletin başkenti Annapolis'teki Capital Gazette gazetesinin binasına düzenlendi.

Saldırganın binanın cam kapısının dışından içeri doğru ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda en az dört kişinin öldüğü belirtilirken, polis yetkilisi Ryan Frashure yaralananlar olduğunu söyledi ancak ayrıntı veremeyeceğini vurguladı.

Maryland Valisi Larry Hogan Twitter'da yaptığı açıklamada "kesinlikle yıkıldığını" ve yetkililerle iletişim halinde olduğnu belirtti.

Saldırıyla ilgili olarak Başkan Donald Trump'a brifing verildiği kaydedildi.

Capital Gazette hem basılı yayımlanıyor hem de bir internet sitesi bulunuyor.

Baltimore Sun Medya Grubu'na bağlı gazete, birkaç yerel gazete daha basıyor.