Çin'in komşuları gözetlemeyi sağlayan uygulaması köylere de yayıldı

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Çin'de ülkenin dört bir yanındaki CCTV kamera kayıtlarını izleyerek 'komşuları gözetleme imkanı' yaratan uygulama köylere de yayıldı.

Dünyanın en büyük gözetleme ağı olan ve 1,3 milyar nüfusa sahip ülkenin birbirini takip etmesini sağlayan 'Keskin Gözler' uygulaması sayesinde ülkedeki suç oranının düştüğü öne sürülüyor.

Çin'in güvenlik amacıyla teşvik ettiği uygulamada, yapay zeka ve yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Canlı güvenlik kamerası kayıtları izlenebiliyor ve böylece suç oranının düşmesi amaçlanıyor.

Köylerde polis gücünün şehirlere nazaran daha az olması nedeniyle Keskin Gözler uygulamasının yayılması amaçlanıyor.

Bir kumanda uzaklıkta

Uygulamanın getirildiği kırsal alanlarda köylüler kamara kayıtlarını televizyonlarından da izleyebiliyor.

Jiangtai köyünde 2016 yılında gerçekleşen bıçaklı bir saldırının, o sırada televizyonu karşısında kamera kayıtlarını izleyen bir köylünün durumu bildirmesi üzerine önlendiği aktarılıyor.

Keskin Gözler uygulamasının ilk kez hayata geçmesi 2015 yılında Siçuan bölgesinde olmuştu.

Siçun yetkililerine göre Aralık 2017 tarihi itibariyle 14 bin 87 köye Keskin Gözler projesi getirildi ve 41 bin 695 kamera kuruldu.

152 bin 855 köylünün uygulamayı yüklediği belirtildi.

İnsan hakları örgütleri ise özellikle azınlıklara karşı bu uygulama yüzünden ayrımcılık uygulanmasından endişe ediyor.