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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta gazeteci Josh Rogin imzasıyla yayımlanan köşe yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Avrupa Birliği'nden ayrılmaları gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Nisan ayının sonunda Macron ve Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen gizli toplantı sırasında Trump'ın bir noktada Macron'a dönerek, "Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?" diye sorduğu iddia edildi.

İki Avrupalı yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, Fransa'nın AB'den ayrılması durumunda ABD ve Fransa arasında imzalanacak ikili bir ticaret anlaşmasından AB üyeliğinden daha çok yararlanacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın ise iddialara yanıt vermediği aktarıldı.

Fransa, AB'nin en güçlü üyelerinden biri.

Trump ise genel olarak uluslararası kurumlara ve anlaşmalara olan güvensizliği ile biliniyor.

Trump, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etme taraftarı olduğu gibi Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'ndan (TPP) çekildi.

'Önce ABD' şiarını benimseyen Trump, AB ülkelerinin de içinde bulunduğu ülkelere çelik ve alüminyum ihtilatına Haziran başında yeni vergiler getirmişti.

Trump aynı zamanda NATO üyeliğine de şüpheyle yaklaşıyor.

Bu durum kapsamlı bir ticaret savaşına yönelik endişeleri artırmıştı.