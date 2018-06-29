Irak IŞİD üyeliğinden hüküm giyen 12 kişiyi idam etti

Image caption Irak'ta terör davaları Nineveh Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) üye olmakla hüküm giyen 12 kişiyi idam ettiklerini açıkladı.

Bu hafta içinde Bağdat'ın kuzeyinde IŞİD'in rehin tuttuğu sekiz kişinin cesedine ulaşılmıştı.

İnsan hakları grupları ise IŞİD zanlılarının davaları ile toplu idamlar konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını söylüyor.

Irak'ta yabancılar dahil bir kaç yüz kişinin idam mahkumu olduğu sanılıyor.

El-İbadi'nin Facebook sayfasında paylaşılan mesajda "Başbakan Dr. Haydar El-İbadi'nin emri uyarınca idam cezası 12 hüküm giymiş terörist için perşembe günü uygulandı" denildi.

Ancak Adalet Bakanlığı açıklamasında 13 kişinin idam edildiği söylendi.

Irak hükümeti ölüm cezasına çarptırılan kişilerin kimliklerini açıklamadı.

El-İbadi Aralık ayında IŞİD'e karşı mücadelenin bittiğini duyursada cihatçı grup ülkenin farklı yerlerinde gerille tarzı saldırılar düzenliyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Irak'ta tutuklu IŞİD'li eşi kadınlar ve yetim çocuklar Türkiye'ye iade edilmeyi bekliyor.

Irak'ta 700 yabancı uyruklu kadın IŞİD'e üye olma şüphesiyle tutuklu

Son yıllarda binlerce kişi IŞİD'e üye olmak şüphesiyle tutuklandı.

Bunlar arasında 700 yabancı uyruklu kadın da mahkemeye çıkmayı bekliyor. Ocak ayında bir Alman kadın ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde Irak araştırmacısı Belkıs Wille Irak'ın çok yavaş işleyen adalet sistemi nedeniyle idam edilen kişilerin kısa süre önce hüküm giymediğini düşündüğünü söyledi.

Wille Irak'ta terörle mücadele karşıtı davalarının "kanuni prosedürün temel düzeylerini bile karşılamadığını" pek çok davanın sanıkların itiraflarına dayandığını belirttti.

Af Örgütü'ne göre geçen yıl dünyada en çok idam cezası infaz eden ülkeler arasında Irak, Çin, İran ve Suudi Arabistan'dan sonra dördüncü oldu.