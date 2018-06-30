İspanya sularında '1976 yılından bu yana ilk kez' büyük beyaz köpek balığı gözlemlendi

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İspanya sularında, 40 yıldan uzun bir süredir ilk kez büyük beyaz köpek balığı görüntülendi.

İspanya'nın Majorca Adası açıklarında, Cabrera takım adaları çevresinde yüzerken kayıt altına alınan köpek balığının 6 metre uzunluğunda olduğu açıklandı.

Bir yaban hayatı koruma organizasyonu tarafından görüntülenen büyük beyaz köpek balığı, 2 tona kadar ulaşabiliyor.

Bundan önceki kson gözlem 1976 yılında Balear Takımadaları çevresinde avlanan bir balıkçı tarafından kayda geçirildi.

Saatte 60 kilometrenin üzerinde ilerleyebilen bu canlının 70 dakika boyunca takip edildiği açıklandı.

'Aynı bölgede 27 tane balıkçılar tarafından yakalandı'

Biyolog ve belgesel yapımcısı olan Fernando López-Mirones, Efe haber ajansına yaptığı açıklamada, "İspanya sularında büyük beyaz köpek balıklarının varlığı bir söylenti olagelmiştir. Ancak bugüne kadar onların varlığını belgelemeyi başaramamıştık." dedi.

Alnitak isimli organizasyonun üyeleri, büyük beyazı bir saat boyunca izledi ve kayıt altına aldı.

2007 yılında yayınlanan bir belgesele göre, 1920 ila 1976 yılları arasaında Balear Takımadaları çevresinde 27 tane büyük beyaz köpek balığı yakalandı.