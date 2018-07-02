Almanya'da istifa tehdidinde bulunan İçişleri Bakanı Seehofer'i partisi yalnız bıraktı

Telif hakkı AFP Image caption Almanya'da İçişleri Bakanı ve koalisyon ortağı parti lideri olan Horst Seehofer

Almanya'da, göç politikası konusunda Başbakan Angela Merkel ile anlaşamayan İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifa tehdidinde bulundu. Aynı zamanda koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri olan Seehofer'in çıkışı hükümetin geleceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Ancak CSU'nun önde gelen isimlerinden Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, koalisyon hükümetinden ayrılarak Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istemediklerini söyledi.

Markus Soeder, göçmen politikası konusunda Merkel ile uzlaşmaya varmalarını umduklarını söyledi.

Horst Seehofer ise daha önce Merkel'in Avrupa Birliği (AB) ile göçmenler konusunda kabul edilebilir bir anlaşma sağlayamaması halinde sığınmacıları geri çevirmekle tehdit etmişti.

İki liderin bugün yaşanan siyasi kriz nedeniyle "son bir kez" bir araya gelecekleri açıklandı.

BBC Berlin Muhabiri Jenny Hill'e göre Merkel ve Seehofer'ın uzlaşması uzak bir ihtimal.

Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokrat Parti ile Seehofer lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bugüne siyasi ittifak yapıyor.

Haftasonugerilim arttı

Pazar akşamı kabul edilen bir karar ile Hristiyan Demokratik Birlik, Başbakan Merkel'in göçmenler konusundaki siyasi duruşunu destekleme kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından, Angela Merkel'in Bavyera eyaletindeki kardeş partisi CSU'nun da liderliğini yapan Seehofer istifa seçeneğini gündeme getirdi.

Telif hakkı EPA Image caption Almanya Başbakanı Merkel, pazar gününü koalisyon krizi ile ilgili toplantılar yaparak geçirdi.

Almanya'da siyasi kulislerde, Seehofer'in Cumartesi günü Merkel ile bir araya geldiği toplantıda dile getirdiklerinin "hiçbir etkisi olmadığını görmekten dolayı şikayetçi" olduğunu belirttiği siyasi kulislerde konuşuluyor.

Merkel'in koalisyonu içindeki kilit politikacıların, Seehofer'ı ikna etmeye çalıştığı, Alman politikacının da Pazartesi günü, "ülke ve koalisyon için son bir kez" Merkel ile görüşmeyi kabul ettiği kaydedildi.

Koalisyonun iki ortağı Pazar gününü, Merkel'in AB Zirvesi'nde kabul ettirdiği göçmen anlaşması üzerinde tartışarak geçirmişti.

Yunanistan ve İspanya, Almanya'nın Bavyera eyaleti ile Avusturya sınırında durdurulan göçmenleri, AB'ye ilk giriş yaptıkları ülkelerin kendileri olması durumunda geri almayı kabul etmişlerdi.

Bavyera, 'Merkel'den memnun'

14 Avrupa Birliği ülkesi daha Almanya'ya ulaşan göçmenleri geri alma konusundaki uzlaşıya dahil olmuş ancak Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan "Almanya anlaşmasına" katılmadıklarını duyurmuşlardı.

Uzun süredir Başbakan Merkel'in göç politikalarını eleştiren Seehofer'in bu duruşu, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) kayan oyları geri alma çabası olarak da yorumlanıyor.

Bavyera'da yapılan kamuoyu araştırmaları, eyalette halkın, Seehofer'a kıyasla Merkel'den bir lider olarak daha memnun olduklarını ortaya koyuyor.