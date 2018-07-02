Tayland'da mağarada kaybolan 12 çocuk 9 gün sonra bulundu

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Tayland'da 9 gün önce derin bir mağaraya girerek kaybolan aynı futbol takımında oynayan 12 çocuk ile çalıştırıcıları kurtarıldı.

Chiang Rai Valisi günlerdir süren ve umutların tükenmeye başladığı sırada gelen kurtuluş haberini doğruladı.

Tham Luang mağaralar zincirinde dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları, yükselen su ve çamur nedeniyle sekteye uğruyordu.

Ekipler 13 kişinin bir hava odacığına sığınmış olmasını umuyordu.

Kayıp olan çocukların yaşlarının 11 ila 16 arasında değişiyor.

Çocukların 23 Haziran'da keşif amaçlı mağaraya girdikleri kaydedildi.

"Vahşi Domuz" isimli futbol takımının 25 yaşındaki yardımcı antrenörü Ekkapol Janthawong'ün kaybolan çocuklarla beraber mağarada olduğu belirtiliyor.

Vali: Hepsi hayatta ama görev henüz sonlanmış değil

Chiang Rai bölge valisi Narongsak Osottanakorn mağaranın girişinde yer alan kriz merkezinde medya mensuplarına yaptığı açıklamada, kaybolan 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ama görevin henüz sonlanmadığını açıkladı.

Vali Osottanakorn son durumla ilgili şunları söyledi:

"Bizim görevimiz aramak, kurtarmak ve geri getirmek. Şu anda sadece onları bulduk. Bir sonraki aşama onları mağaradan çıkarmak ve eve ulaştırmak olacak."

Kurtarma çalışmalarındaki bir sonraki aşamanın mağaradaki suyun kurutulması olduğu belirtiliyor.