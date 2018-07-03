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Japonya'nın Dünya Kupası'nda oynadığı üç grup maçının sonuçlarını doğru tahmin eden "kahin ahtapot" Rabio, öldürülerek yemekte kullanıldı. Ahtapot Japonya'nın yenilmesine rağmen tur atladığı Polonya maçı öncesi kesildi, Samuraylar ikinci turda 2-0 öne geçtikleri maçta Belçika'ya son saniye golüyle elendi.

Rabio Japonya'nın grubunda Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal ile berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti.

Ancak ahtapotu yakalayan Kimio Abe, onu yiyecek olarak kullanmanın daha "kârlı" olduğuna karar verdi.

Satılan Rabio öldürülerek bir Japon yemeği olan sashimi yapımında kullanıldı.

Ahtapot tahminlerini havuzun her birine yem konmuş farklı bölümlerine ilerleyerek yapıyordu.

Havuzda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yazan üç ayrı bölüm bulunuyordu.

Rabio uluslararası turvunalarda öngörülerine başvurulan ilk ahtapot değildi.

2010'daki Dünya Kupası'nda Almanya'da bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul 6 maçın sonucunu doğru tahmin etmişti.

Paul ise yemek olmak yerine 2012'de yaşadığı akvaryumda ölmüştü.