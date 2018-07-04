Tayland'da gezi için gittikleri mağarada kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 çocuk ve antrenörlerinin yeni görüntüleri yayınlandı.

Tıbbi yardım ve gıda götürülen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve gülümsedikleri görülüyor.

Tayland ordusunun yayınladığı videoda görevliler çocuklara vücut ısılarının düşmemesi için battaniye dağıtıyor.

Çocukların sığındığı noktadaki kayaya çocukların oynadığı futbol takımının ve Tayland Donanması'nın kurtarma ekibinin isimleri kazınmış.

Donanmadan iki asker bundan sonra mağaradan çıkarılana kadar çocuklarla birlikte kalacak.

Ancak mağaranın yüksek bir bölgesine sığınmış halde bulunan çocukların kurtarılması aylar alabilir.

Mağaradan çıkmaları için kolay bir yöntem bulunmayan çocukların ya dalış öğrenmeleri ya da 4 ay daha mağarada kalmaları gerekecek.

Uzman dalgıçlar, ülkenin kuzeyindeki Tham Luang mağarasına girmelerinden 9 gün sonra yoğun yağış ve artan su seviyesi nedeniyle mahsur kalan çocuklar ve antrenöre Pazartesi günü ulaştı.

Yoğun yağışların mağaradaki su seviyesini artırabileceği ve sığındıkları hava boşluğunu tehdit edebileceği söyleniyor. Bu riski azaltabilmek için su pompalarla boşaltılmaya çalışılıyor.

Profesyonel dalgıçlar, kazazedelere ulaşabilmek için zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Çocuklar ve antrenörün aileleriyle konuşabilmesi için bir telefon hattı da kuruluyor.

Gruptakilerin birçoğunun yüzme bilmediğine inanılıyor. Bu durumun, zaten zor olan tahliyeyi daha da güçleştirebileceği söyleniyor.

Çocuklar nasıl kurtuldu?

Çocuklar Pazartesi gecesi arama kurtarma çalışmalarına katılan iki İngiliz dalgıç tarafından bulundu.

Çocukların ilk görüntüleri, Tayland Deniz Kuvvetleri'nin özel bir biriminin Facebook sayfasında yayımlandı.

Dalgıçların fenerlerinin ışığı sayesinde görülebilen çocukların, suyun yanındaki bir kaya üzerinde oturdukları görülüyor. Çocukların, hepsinin orada bulunduğu ve aç olduklarını söyledikleri duyuluyor.

Tayland'da kamuoyunun gündemi günlerdir çocukların aranmasıydı. Çocukların hem nerede oldukları hem de hayatta olup olmadıkları belirlenememişti.

Mağaraya nasıl girdiler?

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da kaybolmuştu. Grubun yağış yokken mağaraya girdiği ve birden yağan yoğun yağmur ve çıkışların suyla dolması nedeniyle mahsur kaldığı sanılıyor.

Grup, mağaranın girişinden 4 kilometre uzaktaki kayalık alanda yer alan bir hava boşluğunda bulundu.

Çocukları arayan dalgıçların en zorlandığı yerlerden biri Pattaya Sahili olarak anılan noktaydı.

Dalgıçlar karanlıkta keskin dönüşler bulunan yoldan güçlükle ilerleyip sular altında kalan Pattaya Sahili'nin 400 metre ilerisinde grubu buldu.

Nasıl çıkabilirler?

Mahsur kalan grubu dışarı çıkartmak, içerideki koşullar hesaba katıldığında çok tehlikeli bir iş.

Kuzey Tayland'daki Chiang Rai'de bulunan Tham Luan Mağaraları, Eylül-Ekim'e kadar devam eden yağmur mevsiminde sık sık su altında kalıyor.

Telif hakkı Facebook/ekatol Image caption Facebook'ta paylaşılan fotoğrafta, antrenör ve mahsur kalan çocukların bazıları görülüyor.

Çocukların bundan önce dışarı çıkarılabilmesi için dalmayı öğrenmeleri gerekiyor.

Ancak uzmanlar, deneyimsiz dalgıçları çamurlu, görüşün sıfıra indiği suyun içinde tehlikeli koridorlardan geçirmenin çok riskli olacağını belirtiyor.

Suyu pompalarla boşaltma girişimleri de şu ana dek başarısız oldu.

Suyun kendiliğinden çekilmesi beklenirse, bu çocukların aylarca mağarada kalması ve sürekli gıda ve yardım sağlanması anlamına geliyor.

Kurtarma çalışmaların yardımcı olan dalgı Ben Reymenants BBC'ye yaptığ açıklamada donanma mensubu Taylandlı doktorların çocuklarla dört ay boyunca kalmaya gönüllü olduğunu söyledi.

Mahsur kalanlar kimler ?

12 çocuk yerel bir futbol takımının üyeleri ve antrönerlerinin çocukları arada bir geziye götürdüğü biliniyor.

13 yaşındaki oğlu Mongkol da mahsur kalanlar arasında bulunan Tinnakorn Boonpiem AFP Haber Ajansı'n yaptığı açıklamada, çocukların sağ olduğunu öğrenmekten çok memnun olduğunu belirtti ve "O kadar mutluyum ki, kelimelerle anlatamam" dedi.