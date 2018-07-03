Tayland: Mağaradaki çocuklar dalış öğrenmezlerse 4 ay beklemek zorunda

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Tayland'da bir mağarada kaybolduktan sonra canlı bulunan 12 çocuk ve antrenörlerinin nasıl çıkarılacakları hala belirsiz. Mağaradan çıkmaları için kolay bir yöntem yok. Tıbbi yardım ve gıda götürülen çocukların ya dalış öğrenmeleri ya da 4 ay daha mağarada kalmaları gerekecek.

Uzman dalgıçlar, ülkenin kuzeyindeki mağaraya girmelerinden 9 gün sonra yoğun yağış ve artan su seviyesi nedeniyle mahsur kalan çocuklar ve antrenöre Pazartesi günü ulaştı.

Yoğun yağışların mağaradaki su seviyesini arttırabileceği ve sığındıkları hava boşluğunu tehdit edebileceği söyleniyor. Bu riski azaltabilmek için pompalarla suyu boşaltma girişiminde bulunuldu.

Profesyonel dalgıçlar, kazazedelere ulaşabilmek için zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Çocuklar ve antrenörün aileleriyle konuşabilmesi için bir telefon hattı da kuruluyor.

Daha önce Tayland ordusu, çocukların çıkabilmek dalmayı öğrenmeleri gerektiğini, aksi takdirde suların çekilmesini aylar boyunca beklemek zorunda kalabileceklerini açıklamıştı.

Ordu, dalış öğrenme seçeneğinin mümkün olmaması halinde, önümüzdeki 4 ay boyunca gıda taşınması gerekebileceğini belirtti.

Gruptakilerin birçoğunun yüzme bilmediğine inanılıyor. Bu durumun da zaten çok zor olan mağaradan tahliyeli daha da güçleştirebileceği söyleniyor.

Tayland makamları, sel suları altında kalan geçitleri aşarken gevşek kalıp çıkma riskine karşı, çocukların yüzüne tam olarak oturabilecek boyutlarda dalış maskeleri bağışlanması çağrısında bulundu.

Bir hafta boyunca yiyeceksiz kalan grubun fiziksel durumu da zayıf.

Taylandlı yetkililer aralarında bir doktor ve hemşirenin de bulunduğu yedi dalgıcın grupla beraber olduğunu bildirdi. Grubun sağlık durumunun kontrol edildiği, gerekli tedavilerin başlatıldığı ve çocukları oyalamaya çalıştıkları belirtildi.

Tayland donanmasının özel güçler komutanı Tuğamiral Agaporn Youkonggaew "Dokton gözetiminde sindirimi kolay, yüksek enerjili gıdalar, vitaminler ve minareller verildi. Endişeye gerek yok. Mümkün olduğu kadar iyi bakacağız ve güvenle çıkartacağız" dedi.

Youkonggaew ayrıca çocukların 4 ay boyunca mağarada kalmalarının en kötü durum senaryosu olduğunu da sözlerine ekledi.

Çocuklar nasıl kurtuldu?

Çocuklar Pazartesi gecesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan iki İngiliz dalgıç tarafından bulundu.

Çocukların ilk görüntüleri, Tayland Deniz Kuvvetleri'nin özel bir biriminin Facebook sayfasında yayımlandı.

Dalgıçların fenerlerinin ışığı sayesinde görülebilen çocukların, suyun yanındaki bir kaya tabakasında oturdukları görülüyor. Çocukların, hepsinin orada bulunduğu ve aç olduklarını söyledikleri duyuluyor.

Tayland'da kamuoyunun gündemi günlerdir çocukların aranmasıydı. Çocukların hem nerede oldukları hem de hayatta olup olmadıkları belirlenememişti.

Mağaraya nasıl girdiler?

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da kaybolmuştu. Grubun yağış yokken mağaraya girdiği ve birden yağan yoğun yağmur nedeniyle çıkışların suyla dolması nedeniyle mahsur kaldığı sanılıyor.

Grup, mağaranın girişinden 4 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda yer alan bir hava boşluğunda bulundu.

Çocukları arayan dalgıçların en zorlandığı yerlerden biri Pattaya Sahili olarak anılan noktaydı.

Dalgıçlar karanlıkta keskin dönüşler bulunan yoldan güçlükle ilerleyip sular altında kalan Pattaya Sahili'nin 400 metre ilerisinde grubu buldu.

Nasıl çıkabilirler?

Mahsur kalan grubu dışarı çıkartmak, içerideki koşullar hesaba katıldığında çok tehlikeli bir şi.

Kuzey Tayland'daki Chiang Rai'de bulunan Tham Luan Mağaraları, Eylül-Ekim'e kadar devam eden yağmur mevsiminde sık sık su altında kalıyor.

Telif hakkı Facebook/ekatol Image caption Facebook'ta paylaşılan fotoğrafta, antrenör ve mahsur kalan çocukların bazıları görülüyor.

Çocukların bundan önce dışarı çıkartılabilmesi için dalmayı öğrenmeleri gerekiyor.

Ancak uzmanlar, deneyimsiz dalgıçları çamurlu, görüşün sıfıra indiği suyun içinde tehlikeli koridorlardan geçirmenin çok riskli olacağını belirtiyor.

Suyu pompalarla boşaltma girişimleri de şu ana dek başarısız oldu.

Suyun kendiliğinden çekilmesi beklenirse, bu çocukların aylarca mağarada kalması ve sürekli gıda ve yardım sağlanması anlamına geliyor.

Kurtarma çalışmaların yardımcı olan dalgı Ben Reymenants BBC'ye yaptığ açıklamada donanma mensubu Taylandlı doktorların çocuklarla dört ay boyunca kalmaya gönüllü olduğunu söyledi.

Mahsur kalanlar kimler ?

12 çocuk yerel bir futbol takımının üyeleri ve antrönerlerinin çocukları arada bir geziye götürdüğü biliniyor.

13 yaşındaki oğlu Mongkol da mahsur kalanlar arasında bulunan Tinnakorn Boonpiem AFP Haber Ajansı'n yaptığı açıklamada, çocukların sağ olduğunu öğrenmekten çok memnun olduğunu belirtti ve "O kadar mutluyum ki, kelimelerle anlatamam" dedi.