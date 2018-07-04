Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkında yolsuzluk suçlaması

Telif hakkı AFP/ Getty Images Image caption Necip Rezak geceyi gözaltında geçirdi.

Malezya'da iki ay önce düzenlenen seçimlerde iktidarı kaybeden eski Başbakan Necip Rezak gözaltına alındı. Geceyi gözaltında geçiren, sabah Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıkan Rezak'a yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Rezak, 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Rezak'a yolsuzluklar nedeniyle üç ayrı emniyeti suistimal ve bir de görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltildi.

Rezak, hakkındaki suçlamalar 20 yıla varan hapis cezalarına denk geliyor.

Twitter'dan mesaj yayımladı

Twitter'dan bir video mesajı yayımlayan eski Başbakan, kamuoyuna hakkındaki iddialara inanmama çağrısı yaptı.

Uzun süredir, Rezak'ın kendi kurduğu 1MDB adlı kamu kalkınma fonundan zimmetine 700 milyon dolar geçirdiği iddia ediliyordu.

Mayıs ayındaki sürpriz seçim yenilgisi sonrası Rezak hakkında yeni hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Malezya polisi geçen ay, Mayıs ayındaki sürpriz seçim yenilgisi sonrası hakkında soruşturma başlatılan Rezak'a ait altı eve baskın düzenlemişti.

Telif hakkı EPA Image caption Baskında ele geçirilen lüks eşyalar

Baskınlarda ele geçirilen para, lüks eşya, çanta ve takıların değerinin 273 milyon doları bulduğu açıklanmıştı.

Sayımı 5 haftada yapılabilen koleksiyonda Rezak'a ve karısına ait, 567 el çantası, 400'ü aşkın saat, 1400 kolye, 2200 yüzük ve 14 taç yer alırken en pahalı takının 1,6 milyon dolar değerinde bir kolye olduğu bildirildi.

Malezya'dan ayrılması yasak

Necip Rezak, iktidarda olduğu dönemde yapılan soruşturmalarda aklamıştı.

Başka ülkelerde de hakkında soruşturma açılan Rezak'ın Malezya'yı terk etmesi yasak.

2009'da kurulan 1MDB fonu başkent Kuala Lumpur'un bir finans merkezine dönüştürülerek ülke ekonomisinin stratejik yatırımlarla güçlendirilmesini hedefliyordu.

Ancak fon, 2015'te bankalara ait 11 milyar dolarlık borçlarını geri ödeyememeye başlayınca dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra Amerikan Wall Street Journal gazetesi, bu fona ait 700 milyon doların Najib'in şahsi hesaplarına aktarıldığını yazmıştı.