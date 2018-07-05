Hindistan: Rahibe Teresa'nın yardım kuruluşu 'bebek sattı'

Telif hakkı Getty Images Image caption Yardım kuruluşunun, evlilik dışı hamile kalan kadınların kaldığı merkezleri var.

Hindistan'ın doğusundaki Jharkand eyaletinde Rahibe Teresa'nın Hayır Misyonerleri adlı yardım kuruluşunda çalışan bir kadın 14 günlük bir bebeği satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kuruluşta çalışan başka iki kadının da gözaltına alındığı ve diğer olası bebek satma vakaları konusunda sorgulandığı belirtildi.

Gözaltılar, Çocuk Esirgeme Kurumu'nın yaptığı şikayetin ardından gerçekleşti.

Kuruluş, BBC'nin açıklama yapma taleplerine yanıt vermedi.

Bir polis yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada "Bazı başka bebeklerin de bu kuruluştan yasadışı bir şekilde satıldığını tespit ettik. Bebeklerin annelerinin isimlerini bulduk ve soruşturma devam ediyor" dedi.

Polis ayrıca kuruluşun merkezinde bulunan 140 bin rupiye de (2 bin 150 ABD Doları) el koydu.

Telif hakkı Reuters Image caption Hayır Misyonerliği'nde üç binden fazla rahibe çalışıyor

1997'de ölen Nobel Ödülü sahibi Rahibe Teresa, Hayır Misyonerleri'ni 1950'de kurmuştu.

Kuruluşun dünya genelinde 3 binden fazla rahibesi bulunuyor. Hayır Misyonerleri'nin, evlilik dışı hamile kalan kadınlara yardım merkezleri de bulunuyor, ancak artık evlat edindirme işlemi yapmıyor.

Çocuk Esirgeme Kurumu Yetkilisi Rupa Kumari "Yeni doğmuş bir bebeğin bir çifte 120 bin rupi karşılığında satışını inceliyoruz. Ancak çift, paranın hastane masrafları için olduğunu iddia ediyor" dedi.

Kumari, erkek bebeğin yardım kuruluşuna 19 Mart'ta giden genç bir kadın tarafından dünyaya getirildiğini ve 14 Mayıs'ta bir çifte satıldığını belirtti.

Kumari, hamile kadın hastaneye gittiğinde kendilerine haber verilmesi gerektiğini de vurguladı. Kurum, Hayır Misyonerleri'nin merkezinde kalan diğer 13 hamile kadının da başka yerlere götürüldüğünü bildirdi.