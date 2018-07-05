Image caption Kaçak avcıların büyük bir aslan sürüsünün bölgesine girdikleri belirtildi.

Güney Afrika'daki bir doğal koruma alanında kaçak gergedan avlayan en az iki kişinin aslanlar tarafından öldürülüp yendiği belirtildi.

Korucular iki ya da büyük olasılıkla üç avcıdan geriye kalanları ülkenin güneydoğusundaki Sibuya doğal koruma alanında buldu.

Avcıların yanında ayrıca bir tüfek ve bir balta da bulundu.

Asya'dan gergedan boynuzuna talebin artması nedeniyle son yıllarda gergedanların kaçak avlanmasında büyük artış oldu.

Çin, Vietnam ve bazı diğer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

Koruma alanının sahibi Nick Fox AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bir aslan sürüsünün bölgesine girmişler. Büyük bir sürü, dolayısıyla çok fazla zamanları olmamış. Kaç kişi olduklarından emin değiliz. Geriye pek bir şey kalmamış" dedi.

Telif hakkı Sibuya koruma alanı. Image caption Sibuya koruma alanında iki yıl önce üç gergedan kaçak avcılar tarafından öldürülmüştü.

Kalıntıların yanında genelde gergedan avcılarının taşıdığı susturuculu bir av tüfeği, uzun bir balta ve dikenli tel makası gibi malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Fox, kalıntılara ulaşmak için birkaç aslanı uyuşturucu atan tüfekle vurmak zorunda kaldıklarını da anlattı.

Koruma alanının yer aldığı Doğu Cape bölgesinde sadece bu yıl altı gergedan kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

Güney Afrika'da ise son 10 yılda yedi binden fazla gergedan kaçak avcıların kurbanı oldu.

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