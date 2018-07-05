Kanada: Sıcak hava dalgası 33 kişiyi öldürdü

Telif hakkı AFP Image caption Montrealli çocuklar, kentteki havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Kanada'nın Quebec eyaletinin güney bölgelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgası 33 kişinin ölümüne neden oldu.

Yüksek nemle birlikte 35 dereceyi bulan sıcaklar geçen Cuma günü başladı. Ölü sayısı her geçen gün artarken, ölenlerin çoğunun 50 ila 80 yaşındakiler olduğu belirtildi.

Bunun bölgede on yıllardır yaşanan en kötü sıcak hava dalgası olduğunu bildirilirken, yetkililer halka bolca su içip, gölgede kalmaları çağrısında bulundu.

Montreal Belediye Başkanı Valeri Plante ise "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Kentteki havuzlar ve klima bulunan alanlar halka açıldı.

Plante, yardım görevililerinin kapı kapı dolaşarak tehdit altındaki 15 bin kişiyi kontrol ettiğini söyledi.

Şu ana kadarki 33 ölümün 18'i Montreal'de, kalanlarıysa çevre bölgelerde gerçekleşti.

'Komşunuzun kapısını çalın'

Belediye Başkanı Plante "Montreallilerin komşularının kapılarını çalıp iyi olup olmadıklarını kontrol edeceklerine güveniyorum. Bu bir ekip işi" dedi.

Kamu sağlığı yetkilileri sıcak hava dalgasının özellikle çok küçükler, yaşlılar ve hastalığı bulunanlarda ölümcül olabileceğini söyülyor.

Montreal Kamu Sağlığı Yetkilisi Mylen Drouin BBC'ye yaptığı açıklamada, ölen kent sakinlerinin çoğunun 65 yaşın üzerinde olduğunu, klimaları bulunmadığını ve çeşitli sağlık sorunları olduğunu söyledi.

Morntreal'deki sıcaklıklar normal mevsim ortalaması olan 25 derecenin çok üzerinde.

Sıcak hava dalgasının Cuma günü sona ermesi bekleniyor.