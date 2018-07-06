Tayland'da mağaradaki kurtarma operasyonuna katılan bir dalgıç öldü

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Tayland'da, mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması çalışmalarına katılan bir dalgıç yaşamını yitirdi.

38 yaşındaki eski Deniz Kuvvetleri mensubu Saman Kunan, gruba tedarik malzemesi ulaştırması ardından dönüşte bilincini kaybetti.

Kurtarma ekibinin diğer görevlileri Kunan'ı hayata döndüremedi.

Deniz Kuvvetleri'ndeki dalgıçlık görevinden ayrılmış olan Kunan, kurtarma operasyona yardım etmek için gönüllü olarak katılmıştı.

Yapılan açıklamada, Kunan'ın dönüş yolunda oksijeninin bittiği belirtildi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Mağarada mahsur kalan çocukların sağlık durumu iyi

Tham Luan Mağaraları'nda mahsur kalan grubu kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, birkaç gün sonra başlaması beklenen yoğun yağışlar mağaradaki su seviyesini yükseltmeden önce kurtarma işlemini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.

Kurtarma çalışmasını yürütenler, çocukları mümkün olan en güvenli ve kolay şekilde dışarıya çıkarmanın yollarını arıyor.

Mağaradaki su seviyesinin yükselmesiyle çıkış yollarının yeniden kapanacağı ve kurtarma çalışmalarının daha zor hale geleceği ifade ediliyor.

Telif hakkı Facebook/ekatol Image caption Facebook'ta paylaşılan fotoğrafta, antrenör ve mahsur kalan çocukların bazıları görülüyor

Çocukların çoğu yüzme bilmiyor ve bu şekilde çıkmak zorunda kalırlarsa temel dalış eğitimi almaları gerekecek.

Bu yolla da dışarı çıkarılamazlarsa, yağış sezonunun bitmesini bekleyecekler. Bu da dört ay mağarada kalmaları anlamına gelecek.