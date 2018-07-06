Akdeniz'i aşmaya çalışan her 7 göçmenden biri hayatını kaybetti

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Akdeniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı azalırken, bu yolda ölümlerin büyük oranda arttığı ve geçen ay Akdeniz'de her 7 göçmenden birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018'nin ilk 6 ayında Orta Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan her 19 kişiden biri öldü. Geçen yılın ilk 6 ayında bu oran 38'de 1 ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

İtalya'da göç karşıtı hükümetin iktidara gelmesi ve limanları yardım kuruluşlarının gemilerine kapamasının ardındansa, geçen Haziran ayında her 7 kişiden biri denizde öldü.

UNHCR verilerine göre 2018 yılı başından bu yana Akdeniz yoluyla Avrupa kıyılarına ulaşan göçmen sayısı 45 bin 700 oldu.

Bu sayının, önceki yıllara göre büyük bir düşüş gösterdiği, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçanların sayısının tavan yaptığı 2016'nın aynı dönemine göre 5 kat azaldığı vurgulandı.

Akdeniz yoluyla Avrupa'ya ulaşanların sayısı azalırken ölüm oranlarının artması ise "kaygı verici" olarak nitelendi. UNHCR'nin Roma'da düzenlediği basın toplantısında, denizde arama-kurtarma faaliyeti gösteren sivil toplum kuruluşlarının engellenmeye çalışılması eleştirildi.

"Sivil toplum kuruluşlarının kurtarma gemileri limanlara alınmıyor"

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UNHCR açıklamasında, "Sivil toplum kuruluşları, denizde zor durumda kalan insanların kurtarılmasına kritik rol oynuyor. Bu yılın Ocak-Nisan ayları arasında denizde kurtarılarak İtalya'ya getirilen kişilerin yüzde 40'ını bu kuruluşlar taşıdı. Kurtarılan bu kişilerden bazıları, askeri ya da ticari gemilerce kurtarıldıktan sonra sivil toplum kuruluşların gemilerine transfer edildi" denildi.

UNHCR, herhangi bir ülkenin adını anmasa da Akdeniz bölgesinde arama-kurtarma ve kabul için işbirliği ve net kurallara ihtiyaç olduğunu belirtti. Denizden insan kurtaran gemilerin en yakın ve güvenli limana girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

İtalya'da 1 Haziran'da göreve başlayan 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti, özellikle Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı politikaları nedeniyle limanları sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapamaya başlamıştı.

Haziran başından bu yana sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler, göçmenlere dolu halde günlerce deniz ortasında bekletilmişti. İtalya ve Malta'nın kabul etmediği bu gemilerden ikisine İspanya liman açmıştı.

Papa'dan göçmenlere birlikte "göç ayini"

İtalyan hükümetinin göç karşıtı politikaları ülkede büyük tartışma yaratırken, göç konusunda sık sık "duvar değil köprüler inşa edelim" mesajı veren Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bugün özel bir "göç ayini" düzenledi.

Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda düzenlenen ayine, Akdeniz'de kurtarılarak İtalya'ya getirilen mülteciler ve göç alanında çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Papa Francesco, papalığa seçildiği 2013 yılında ilk ziyaretini, o dönem İtalya'nın göç merkezi durumunda olan Lampedusa adasına yapmış ve göçmenlere kucak açılması mesajı vermişti. Bugünkü "göç ayini" de, bu ziyaretin 5. yıldönümü vesilesiyle düzenlendi.

Papa ayin sırasında yaptığı konuşmada, "5 yıl önce Lampedusa'da yaptığım çağrıya verilen yanıtlar maalesef yeterli olmadı, bugün de binlerce kişinin ölümüne ağlıyoruz" dedi. Papa, "Bugün ne kadar çok yoksul ezilip geçiliyor, ne kadar çok çocuk yok ediliyor" dedi ve buna karşı bir şey yapmak istemeyenleri "ellerini kirletmek istemeyen ikiyüzlüler" diye tanımladı.

Papa, göç konusunda tek anlamlı yanıtın "dayanışma ve merhamet" olduğunu da belirtti ve "Adil politika, insanların, tüm insanların hizmetinde olandır; güvenlik, insan haklarına saygı ve herkesin onurunu garanti altına alacak çözümler getiren politikadır" diye konuştu.