Şelaleden düşen üç YouTube yıldızı öldü

Telif hakkı High On Life

YouTube'daki bir seyahat ve doğa sporları kanalının üç program yapımcısı Kanada'da bir şelaleden düşerek hayatlarını kaybetti.

Üçlünün şelalenin gölünde yüzerken sürüklenerek 30 metre aşağıdaki gölete düştükleri belirtildi.

Olay Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki Shannon Şelaleleri'nde meydana geldi.

Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper, High on Life adlı kanal için seyahat ve doğa videoları çekiyorlardı.

High on Life kanalının Instagram'da 1,1 milyon, YouTube'da ise 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Merkezi Vancouver'da bulunan kanalı Gamble, Lyakh ve bir diğer okul arkadaşları Parker Heuser, 2012'de yaptıkları dünya turunun ardından açmıştı.

Telif hakkı Design Pics Inc/REX/Shutterstock Image caption Shannon Şelaleleri

Polis 'şelalelerden uzak durun' uyarısı yaptı

Vancouver Sun gazetesine göre önce Scraper akıntıya kapılarak sürüklendi, arkadaşları da onu kurtarmaya çalışırken şelalenin akıntısına kapılarak düştü.

Kanada polisi üçlünün naaşlarını düştükleri yerden çıkarabilmek için gün boyu çalıştıklarını belirtti.

Yüksekliği 335 metreyi bulan Shannon Şelaleleri bölgenin en yüksek şelaleleri.

Polis şelalelerin göletlerinde taşların çok kaygan olduğunu belirterek halka şelalelerden uzak durmaları uyarısı yaptı.