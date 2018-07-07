Fotoğraflarla: Londra'da onur yürüyüşüne yüz binler katıldı

  • 7 Temmuz 2018
polis Telif hakkı Getty Images

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün London Pride Parade adıyla düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne yüz binlerce kişi katıldı.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Katılımcılar yerel saatle öğlen 12.00'de, BBC'nin merkezinin de bulunduğu Portland Place Sokağı'nda toplanmaya başladı.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Katılımcılar 12.00'de Oxford Circus yönünde yürüyüşe başladı.

onur yürüyüşü Telif hakkı ÖZGE ÖZDEMİR

Yürüyüşe 100'den fazla BBC çalışanı da BBC Pride grubuyla katıldı.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

İngiltere'de LGBT onur yürüyüşlerine büyük şirketlerin çalışanları topluca katılıyor.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Fakat toplu katılım gösteren tek grup onlar değil...

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Askerler ve polisler de Onur Yürüyüşü'nde kortejlerle yürüdü.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Londra'da çok sayıda dükkan da cephelerini gökkuşağı renginde boyayarak Onur Yürüyüşü'ne destek veriyor.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Katılımcılar genellikle renkli kıyafetleri tercih ediyordu.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Bazıları ise olabildiğince az kıyafeti...

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Bu yıl havanın sıcak ve yağışsız olması da katılımcıların sayısının yüksek olmasına katkıda bulundu.

onur yürüyüşü Telif hakkı OSMAN KAYTAZOĞLU

Gösteriye çocuklarıyla gelenler de vardı...

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Çeçenistan'da eşcinsellere yönelik baskıları protesto etmeye gelenler de.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Yürüyüşün son durağı Trafalgar Meydanı'ydı.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Yürüyüşe 12.00'de başlayanlar Trafalgar Meydanı'nı doldurduktan saatler sonra, 16.00 civarında halen başlangıç noktasından yürüyüşe katılanlar vardı.

onur yürüyüşü Telif hakkı ONUR EREM

Katılımcılar BBC'nin çatısından böyle gözüküyordu.

onur yürüyüşü Telif hakkı ONUR EREM

Bir otobüsün üzerinde ise İngiltere'de LGBT topluluğunun hak mücadelesindeki önemli tarihler yazıyordu.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

İngiltere'de eşcinsel seks 1967'de suç olmaktan çıkarıldı.

onur yürüyüşü Telif hakkı Osman Kaytazoğlu

LGBT hakları için yürüyüşlere 1972'de izin verildi.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

2000'den itibaren LGBT'lere askere gitme hakkı tanındı.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

2002 yılında evlat edinmek serbest oldu.

onur yürüyüşü Telif hakkı osman kaytazoğlu

LGBT çiftler 2004'te sivil partnerlik yaparak evlilerin kazandığı pek çok hakkı elde etme imkanına kavuştu.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

2013 yılınca ise eşcinsel evlilik hakkı tanındı.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Yürüyüşe katılan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katılımcılarla selfie çektirdi.

onur yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Bir Müslüman katılımcı da elinde "Queer bir Müslümanım bebeğim, buna alışın" pankartı taşıdı.

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