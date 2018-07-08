Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan en az ikisi kurtarıldı

Telif hakkı Getty Images

Tayland'ın Chiang Rai bölgesinde 2 hafta önce bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin çıkarılması için Pazar günü başlatılan operasyonda, en az 2 çocuk kurtarıldı.

Reuters'a konuşan Chiang Rai Sağlık Bakanı Tossathep Boonthong, kurtarılan ilk 2 çocuğun olay yerinde hazırladıkları ilk yardım noktasına götürüldüğünü, ardından hastanede tedaviye alınacaklarını söyledi.

Aynı futbol takımındaki grup, Tham Luang mağarasının 4 km içinde sıkışmış, günler süren arama çalışmalarında canlı bulunmuştu.

Yetkililer daha önce grubun dalış yapmayı öğrenmesi gerektiğini, aksi takdirde aylarca buradan çıkamayabileceklerini söylemişti.

Yetkililer, mağaradaki su seviyesinin hızla arttığı endişesiyle daha fazla bekleyemedi ve yerel saatle 10:00'da, onlarca deneyimli dalgıç harekete geçti.

Operasyonun başlamasından 9 saat sonra da, iki ayrı ambulansın bölgeden ayrıldığı görüldü.

Yağış sezonu nedeniyle zorlaşan tehlikeli tahliye operasyonu toplamda 3 günü bulabilir.

Yolculuk, dalgıçlar için de tehlikeli aşamalar da barındırıyor.

Nitekim Cuma günü, çalışmalara katılan bir dalgıcın hayatını kaybettiği bildirildi.

'Bu kadar hazır olamazdık'

Telif hakkı Getty Images Image caption Operasyon alanından ayrılan bir ambulans

Operasyonun başlatıldığını duyuran arama kurtarma ekibinin başındaki Narongsak Osottanakorn "Başka bir gün bugün kadar hazır olamazdık. Harekete geçmezsek elimizdeki fırsatı kaçıracağız" dedi.

Osottanakorn'ın açıklamasına göre, doktorların da kontrol ettiği çocuklar "fiziksel ve ruhsal" olarak operasyona hazır.

Mağaranın girişinde çok sayıda gönüllü ve medya çalışanı toplanmış durumda.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Mağarada mahsur kalan çocukların sağlık durumu iyi

Nasıl ilerleyecek?

Yağış sezonu daha yeni başladı ve sel suları önümüzdeki günlerde operasyonu daha da zorlaştırabilir.

Dolayısıyla hem mahsur kalanlar, hem de aileleri en kısa sürede buradan çıkarılmaları gerektiği konusunda hemfikir.

Operasyon yaklaşık 5 aşamada gerçekleşecek. Dalgıçlar, çocukları buradan çıkarmak için zifiri karanlıkta da yüzecek, dalış da yapacak, mağaraya da tırmanacak.

Her çocuğa mağaradan çıkması için iki dalgıç eşlik edecek.

Dönüş yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.

Operasyonun en zorlu anı, dönüş yolunun ortasındaki "t-kavşağı" olacak.

Bu kavşak o kadar dar ki, dalgıçların ve çocukların burayı geçmek için hava tanklarını da çıkarmaları gerekecek.

Daha sonraki aşamada, "ileri üs" olarak belirlenen dinlenme noktasında ara verilecek.

Operasyon, dalgıçların çocukları yürüyerek mağaradan çıkarması ile son bulacak, ardından grup, tedavi için Chiang Rai hastanesine sevk edilecek.