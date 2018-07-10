Japonya'da sel felaketi: En az 127 ölü

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Hükümet, ülkenin güneybatısında etkili olan aşırı şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının en az 127 olduğunu açıkladı.

Japonya devlet televizyonu NHK'ya göre 63 kişi de kayıp.

Yetkililer son 36 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor. Hükümet sel ve toprak kaymaları sonrası süren kurtarma çalışmalarına ilk olarak yaklaşık 4 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.

Perşembe gününden bu yana Batı Japonya, Temmuz ayı ortalamasının üç katı yağış aldı.

Toprak ve çamur altında kalanları arama çalışmaları, yağmurun durmasıyla hız kazandı. Sıcaklıklar yükselirken, yaklaşık 200 bin kişi ise sel nedeniyle susuz kaldı.

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Hiroshima ve bölgedeki diğer yerlerde yağışla şişen nehirler setlerini aştı. Ölümlerin büyük bölümü Hiroshima çevresinde meydana geldi.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere gitmeleri uyarısı yapılmıştı ancak zorunlu olmayan bu uyarı ardından birçok kişi evinde kalmayı tercih etmişti.

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Arama kurtarma çalışmalarına 70 bini aşkın polis, itfaiyeci ve sivil savunma görevlisi katılıyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de felaket nedeniyle yurtdışı gezilerini iptal etti.

Bazı bölgelerde toprak kayması riskinin sürdüğü belirtildi.