Wilders: Denk ve Erdoğan'ı seven diğerleri defolup gitsin

Telif hakkı EPA Image caption Geert Wilders

Hollanda'da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin lideri Tunahan Kuzu'nun, "Değişen Hollanda'yı istemeyen, yabancılarla yaşamaya tahammül edemeyen defolsun gitsin" sözleri tartışma yarattı.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Kuzu'ya Twitter üzerinden ağır bir üslupla, "Denk ve diger Erdoğan sevicileri hemen defolsun gitsin" yanıtını verdi.

Wilders, Kuzu'ya ayrıca, "Hollanda sizin vatanınız değil" diye seslendi.

Gazeteci yazar Wierd Duk de, Kuzu'nun "Defolup gitsinler" sözünü alıntılayarak, "Eğer siyasal İslam bir kez gücü eline geçirirse gerçekten olacak bu" dedi.

Ed Roodbeen adlı Twitter kullanıcısı ise konuya farklı bir öneriyle yaklaştı:

"Kuzu'nun önerisinde bir fırsat görüyorum. Türkleri Hollanda'ya, Hollandalıları Türkiye'ye taşıyalım. Hollanda 1 yıl içinde gelişmekte olan ülkeler statüsüne düşer. Türkiye de, 20 yıl içinde refah toplumu olur. Böylece hem Avrupa Birliği'nden (AB) kurtulmuş oluruz hem de kendi ülkemizde tatil yaparız."

Kuzu: Duygusal tepkilere katılmıyorum

Denk lideri Tunahan Kuzu ise Facebook sayfasından eleştirilere yanıt verdi.

Tunahan Kuzu, sosyal medya üzerinde hazırladığı günlük videolarla tanınan Türkiye kökenli İsmail İlgün'e verdiği yarım saatlik röportajdan sadece birkaç cümlenin "cımbızlandığını" belirterek, "Bu duygusal tepkilere katılmıyorum" dedi.

Kuzu, giderek artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Böylece bütün Hollandalılar kendilerini evinde hisseder" ifadelerini kullandı.